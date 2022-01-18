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Предложенный Кабмином механизм продажи пекарням газа по льготной цене корректно не заработал, – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 января, 11:48
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В первых торгах приняли участие только четыре добывающие компании
/ Фото: Сегодня

Участие в первых торгах природного газа по льготной цене для производителей хлеба приняли только четыре добывающие компании, что продемонстрировало несостоятельность принятого правительством механизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора консалтингового центра "НьюФолк" Андрея Закревского.

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"Вызвало удивление, что не все крупные добытчики вышли на УЭБ. Например, такие как "Укрнафта", "Укрнефтебурение", JKX. Также не увидел ни одной небольшой добывающей компании. О чем это говорит? К сожалению, можно констатировать, что предложенный правительством механизм проведения торгов показал свою несостоятельность. Кто-то выставился на торги, а кто-то – нет. Уверен, что проблем будет больше, чем кажется. К этому механизму с каждым днем ​​будет все больше вопросов", - сообщил эксперт.

Все три компании, названные Закревским, имеют общего акционера – Игоря Коломойского.

Также эксперт поставил под вопрос процесс отбора производителей продуктов питания, получивших право на льготный газ.

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"Также много вопросов вызывает опубликованный Министерством аграрной политики перечень компаний, которые могут покупать газ по льготной цене. Процесс отбора этих компаний был непубличным и непрозрачным. Если ознакомиться с обнародованным Минагрополитики списком, то можно увидеть, что основной вид деятельности некоторых компаний – это вовсе не выпечка хлеба или производство социально важных товаров", – отметил Закревский.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям – производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

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Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительства о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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