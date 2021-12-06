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Праздники близко: Moneyveo разыгрывает 500 000 грн на шопинг

Актуально
6 декабря, 11:27
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Акция действует до 20 декабря и впереди еще три розыгрыша

Накануне зимних праздников потребительский спрос традиционно возрастает. Торговые центры и магазины устраивают распродажи, предлагая покупателям самые яркие акции года. Как тут пройти мимо! А чтобы шопинг удался на славу и вы успели поймать скидки на желаемые смарт-часы или ювелирное украшение, следуйте примеру клиентов финансового сервиса Moneyveo.

В этот момент они изо всех сил тянут ползунок на калькуляторе сайта, чтобы взять кредит и принять участие в грандиозной акции "500 000 грн на шоппинг!". Призовой фонд распределяется между пятью победителями поровну: каждый из них получит по 100 000 грн на праздничные покупки.

Первые два розыгрыша 100 000 грн уже состоялись 23 ноября и 1 декабря 2021 г. Обладателями суперсумм стали: Максим Б. из Киева и Елена Т. из Мариуполя.

Не волнуйтесь, вы еще успеете побороться за денежный приз, ведь акция действует до 20 декабря и впереди еще три розыгрыша!

Что нужно сделать?

А теперь условия. Чтобы принять участие в розыгрыше денежного вознаграждения на сумму 100 000 грн, необходимо:

1. Оформить кредит Smart или Comfort на странице акции или карту Veocard на moneyveo.ua – до 23:59 20 декабря.

2. Дождаться розыгрышей, которые будут происходить для участников, взявших кредиты в разные периоды акции:

  • 8 декабря – для кредитов/карт, полученных с 27.11 по 4.12;
  • 15 декабря – для заявок, поданных с 5.12 по 12.12;
  • 23 декабря – для договоров, оформленных с 13.12 по 20.12.

Видео розыгрышей можно посмотреть на официальном YouTube-канале компании. Победителей определят путем выборки случайных чисел через сервис рандом.орг. Сотрудники компании обязательно уведомят счастливчиков о выигрыше по телефону. Так что, до 23 декабря будьте на связи! Дополнительно компания опубликует имена победителей у себя на сайте.

Напомним, финтех-компания Moneyveo регулярно проводит акции с розыгрышами ценных призов для своих клиентов. Совсем недавно завершилась акция ко дню рождения компании, в которой разыграли 8 iPhone 13. А до 9 декабря можно получить по 100 грн за каждого нового пользователя, приведенного в сервис.

Кроме того, в Манивео на постоянной основе действует обмен скидок на кредиты, полученные в других финансовых компаниях, на бо́льшие.

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