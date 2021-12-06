Правительство нарушило законодательство, блокируя выплаты долгов в зеленой энергетике, – ассоциация юристов

Ассоциация юристов Украины обращает внимание на недопустимость дискриминации со стороны государства

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Комитет по вопросам энергетики, нефти и газа Ассоциации юристов Украины направил письмо-обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по поводу факта открытой экономической дискриминации и грубого нарушения органами власти базовых принципов функционирования рынка электроэнергии, сообщает "Главком".

Указанная проблема касается состояния выполнения государством обязательства по расчетам с производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Как сообщается, 11 ноября НЭК "Укрэнерго" перечислило 19,3 млрд грн от привлеченных облигаций на счет ГП "Гарантированный покупатель".

ГП "Гарантированный покупатель" 12 ноября направило через государственный Ощадбанк все полученные от НЭК "Укрэнерго" средства в размере 19,3 млрд грн на погашение долгов перед производителями электроэнергии по ВИЭ. Однако по состоянию на 15 ноября на счета производителей электроэнергии из ВИЭ поступило всего 16,3 млрд грн и некоторым производителям средства не были засчитаны.

Комитет АЮУ в своем обращении отмечает: "Такая ситуация грубо нарушает базовые принципы функционирования рынка, изложенные в Законе Украины "О рынке электрической энергии", согласно ч. 12 ст. 2 которого все решения и меры субъектов властных полномочий, принятые во исполнение норм настоящего Закона, должны приниматься на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, с учетом права лица на участие в процессе принятия решения, отвечать цели, с которыми полномочия предоставлены, быть обоснованными, соответствовать принципам беспристрастности, добросовестности, благоразумия, пропорциональности, прозрачности, недискриминации и своевременности" .

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В ассоциации отмечают, что выборочный подход ГП "Гарантированный покупатель" к исполнению обязанностей по погашению задолженности за электрическую энергию, произведенную из альтернативных источников энергии, расценивается как нарушение принципов и правовых основ функционирования рынка электрической энергии в Украине и нарушение обязательств Украины по Договору об учреждении Энергетического сообщества и Соглашении об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой.

"Ассоциация юристов Украины, преследуя цель утверждения верховенства права в Украине и отстаивая законные интересы субъектов хозяйствования, развивающих сектор возобновляемой энергетики Украины, призывает обратить внимание на недопустимость допущения фактов дискриминации со стороны государства", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

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15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.