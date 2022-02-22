Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Повышение ренты приведет к падению собственной добычи газа на 10% – ЦЭВ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 17:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
А также остановит инвестпроекты и в очередной раз сформирует неуверенность у инвесторов, заявили эксперты Центра экономического возрождения при Кабмине
/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Повышение ставок ренты на добычу газа приведет к сокращению инвестиций и падению собственной добычи на 2 млрд м3 или на 10%.

Об этом говорится в заявлении экспертов Центра экономического возрождения при Кабинете министров, сообщает Obozrevatel.

Реклама

"Изменение курса на непрогнозируемые фискальные решения остановит инвестиционные проекты и в очередной раз сформирует неуверенность в инвесторах, поскольку срок реализации инвестиционных проектов в добыче длительный, а объем капитальных инвестиций значителен. (Как следствие: – прим.) Сокращение собственной добычи газа на 2 млрд м3 в результате истощения существующих скважин и малого количества новых. Ухудшение энергетической безопасности страны и увеличение ее зависимости от импорта энергетических ресурсов, в частности, из России", – говорится в заявлении.

В ЦЭО подчеркнули необходимость наработать долгосрочную и последовательную политику развития отрасли.

"В Украине действует Национальная экономическая стратегия до 2030 года, которая предусматривает введение именно стимулирующей рентной ставки для новых, законсервированных и труднодоступных углеводородов. Такой шаг будет способствовать наращиванию объемов добычи и в долгосрочной перспективе увеличит объем рентных платежей, а также отразится на росте ВВП на 3% в следующие 10 лет. Этот подход целесообразен в контексте стремления к увеличению объема инвестиций и формированию репутации страны с предполагаемой экономикой", – подчеркнули эксперты при Кабмине.

Реклама

Напомним, правительство и депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69-74%, что в 2-3 раза больше текущего уровня. По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозы возврата к газовой зависимости от России.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Ездят военные и вылавливают. Мы узнали, что происходит в Донецке – эксклюзив Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов The Guardian: Захват портов и расширение "республик" вместо вторжения – новый план Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Соцсети высмеяли Медведева из-за газа по 2 тыс. евро (фото) София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
22 февраля. Стив Ирвин. Ровно 60 лет с дня рождения австралийского натуралиста и тележурналиста – охотника за крокодилами…
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

186 356

заболело за неделю в Украине

-19%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38052.85

Cardano (ADA)

0.89

Bitcoin Cash (BCH)

293.61

Ethereum Classic (ETC)

26.47

Litecoin (LTC)

106.59

Theta (THETA)

2.87

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,18
35,49
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять