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Повышение ренты на украинский газ приведет к падению добычи и поступлений в бюджет – Кучеренко

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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14 февраля, 13:09
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По словам Кучеренко, энергетический комитет не может поддержать законопроект Гетманцева из-за катастрофических последствий для отрасли
/ Фото: Getty Images

Идея "слуги народа" повысить налоги на добычу украинского газа (ренты) очень быстро приведет к уменьшению доходов государственного бюджета из-за падения объемов добычи.

Об этом заявил народный депутат, первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, сообщает Politeka.

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"Я не думаю, что Даниил Гетманцев способен вообще просчитать комплексно последствия этих своих поспешных решений. Сейчас основной козырь у него, что он хочет поступления в бюджет теоретически поднять. А я могу сказать одно, что это приведет к сокращению поступлений в бюджет", – заявил Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кучеренко, энергетический комитет Верховной Рады не может поддержать данный проект закона из-за катастрофических последствий для отрасли.

"Если все-таки собираются добывать свой газ, то надо специалистов слушать. И я надеюсь, что коллеги из комитета нашего профильного энергетического меня услышат. Потому что мы обязательно этот законопроект должны рассмотреть и не можем его поддержать в таком виде", – отметил нардеп.

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Кучеренко допустил, что автор идеи о повышении налогов на добычу газа – НАК "Нафтогаз Украины", который растратил средства на закупку природного газа.

Напомним, 9 февраля в Верховной Раде депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

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