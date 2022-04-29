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Пострадавшим от войны украинцам уже передали 230 тыс. продуктовых наборов

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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29 апреля, 14:31
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Гуманитарный хаб в Запорожье передал уже 230 тысяч продуктовых наборов городам, наиболее нуждающимся в помощи
Жители городов, пострадавших от войны, получили помощь
Жители городов, пострадавших от войны, получили помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Гуманитарный хаб, созданный компанией Метинвест на базе Запорожстали, сформировал 230 тысяч продуктовых наборов для городов, наиболее нуждающихся в помощи. Продуктовые наборы формируются в рамках проекта "Спасаем жизнь". Кроме того, помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Об этом рассказал генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко.

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"На сегодняшний день мы сформировали 230 тысяч продуктовых наборов – все они предназначены для городов присутствия Группы Метинвест Рината Ахметова – Покровска, Каменского, Кривого Рога, куда сейчас едет много украинцев, которые эвакуируются из оккупированных городов. Также, кроме продуктов, гуманитарный хаб предоставляет медикаменты в больницы городов, где они необходимы", – рассказал Мироненко.

Также, по его словам, компания продолжает оказывать системную помощь Вооруженным силам Украины и оперативно удовлетворяет все их обращения.

"У нас налажено изготовление бронепластин для бронежилетов – уже более 20 тыс. передано в ВСУ. Мы также передаем технику – только Запорожсталь передала более 60 единиц. К нам обращаются ответственные лица ВСУ, и все, что им нужно, мы предоставляем немедленно. Потому что мы понимаем: если мы не будем поддерживать нашу армию, мы не приблизим день победы", – убежден Мироненко.

Как известно, компания Метинвест развернула для переселенцев более 6 тысяч мест в городах своего присутствия. Также совместно с ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова компания основала гуманитарный штаб "Спасаем жизнь": он уже закупил более 100 вагонов продуктов питания для украинцев, в планах – еще более 1 тыс тонн.

Также компания Метинвест оказывает системную помощь ВСУ. Так, она предоставляет 100 тыс. бронежилетов для наших бойцов, каски, аптечки и турникеты, технику и беспилотники, а также поставляет противотанковые ежи: сейчас их изготовлено более 60 тыс. штук.

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