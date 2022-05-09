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Помощь военным: пограничники получили дополнительные рации и системы связи

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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9 мая, 15:12
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ДТЭК приобрел для Государственной пограничной службы дополнительные рации и системы связи
Военные продолжают получать помощь
Военные продолжают получать помощь / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК приобрела для нужд Государственной пограничной службы системы связи, чтобы защитники Украины продолжали эффективно оказывать отпор российским оккупантам.

Об этом говорится в уведомленные компании.

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"Портативные рации приспособлены к работе в сложных условиях и оснащены устройством GPS. Дальность их действия – до 28 км, есть защита от влаги, работают от встроенного аккумулятора до 22 часов", – сообщили в компании.

На днях ДТЭК передала 5 комплектов раций фирмы Caltta.

"Чтобы украинские силовые структуры могли более эффективно продолжать защиту Украины от российской агрессии, компания ДТЭК продолжает оказывать им необходимую поддержку снаряжением и техническими средствами", – сообщили в компании.

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Напомним, что для нужд ВСУ и территориальной обороны компания ДТЭК отдала 117 автомобилей, которые используются для выполнения задач по защите населения. Всего на середину апреля ДТЭК направил на гуманитарные цели и поддержку армии 324 млн. гривен.

Как сообщалось, бизнесмен Рината Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи пострадавшему от войны населению.

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Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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