Помощь в горячих точках: Фонд Рината Ахметова передал Донецкой области более 60 тысяч продуктовых наборов

Очередная партия гуманитарной помощи доставлена жителям Бахмутского и Краматорского районов

В Донецкую область прибыло более 1,8 тысячи продуктовых наборов / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще с 2014 года Донетчина остается одной из самых горячих точек на карте Украины. Практически круглосуточно пожилые люди, женщины и дети вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах, нередко оставаясь без достаточных запасов пищи и воды.

Для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде, Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область очередной груз гуманитарной помощи. Более 1,8 тысячи продуктовых наборов были доставлены в населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов в координации с Донецкой ОВА.

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В состав наборов вошли продукты длительного хранения:

сахар;

мука;

макароны;

крупа;

консервированная фасоль;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

В общей сложности фонд уже передал жителям Донбасса более 60 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".