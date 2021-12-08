Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Бенфика - Динамо: онлайн Бенфика - Динамо: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Политическое вмешательство в "зеленую" энергетику привело к снижению рейтинга ДТЭК ВИЭ, – Dragon Capital

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
8 декабря, 18:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Власть вмешалась в выплату долгов перед крупнейшим инвестором и производителем электроэнергии из ВИЭ в Украине
/ Фото: freepik.com

Политическое вмешательство чиновников в сектор "зеленой" энергетики в вопросе выплаты долгов привело к снижению рейтинга компании "ДТЭК ВИЭ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический обзор Dragon Capital.

Реклама

"Мы считаем, что негативное рейтинговое действие в первую очередь отразило возросшие политические риски для бизнеса Рината Ахметова… Хотя вероятность того, что ДТЭК ВИЭ столкнется с финансовым дефицитом в финансировании строительства ветростанции в Тилигуле, вполне реальна", – сообщается в отчете.

При этом отмечается, что в настоящее время "Укрэнерго" и КП "Гарантированный покупатель" должны иметь дополнительную ликвидность, чтобы полностью оплатить текущую генерацию из возобновляемых источников энергии и даже погасить часть старого долга.

Как сообщалось ранее, скандал с манипуляциями целевыми средствами, привлеченными "Укрэнерго" для погашения задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии, привел к снижению рейтинга ДТЭК ВИЭ с уровня "B-" до уровня "CCC+".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Смертельное ДТП с маршруткой под Черниговом: полиция задержала водителя фуры Игорь Серов · Ведущий обозреватель Сегодня
Богдан Аминов Мог быть "второй Евросоюз". Витольд Фокин о развале СССР, Беловежских соглашениях и что пошло не так Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
София Зиновьева Цены на нефть резко обвалились: что напугало инвесторов София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

8 декабря 1991. В Беловежской пуще президенты Украины, России и Белоруссии Кравчук, Ельцин и Шушкевич положили конец истории СССР.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

69 640

заболело за неделю в Украине

-16%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.33

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.73

Вакцинация
По состоянию на 7 декабря 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
12 042 233
Люди, которые получили минимум одну дозу
13 905 431
Всего введенных доз 25 947 664
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

50518.18

Cardano (ADA)

1.39

Bitcoin Cash (BCH)

478.91

Ethereum Classic (ETC)

40.63

Litecoin (LTC)

164.42

Theta (THETA)

4.91

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,33
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять