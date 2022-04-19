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Поддержать ВСУ и волонтеров легко вместе с ПУМБ

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19 апреля, 10:38
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Через разные каналы ПУМБ уже перечислено более 223 миллионов грн на поддержку воинов и гуманитарную помощь

ПУМБ – финансовый партнер многих благотворительных фондов, которые обеспечивают сегодня украинских воинов и волонтеров. Более 223 миллионов гривен через наш банк уже перечислили небезразличные украинцы. Выбирайте помощь, которая больше всего отзывается в вашем сердце.

ПУМБ принимает переводы без комиссии на счета благотворительных фондов для поддержки ВСУ, ТрО и волонтеров во всех дистанционных каналах и работающих отделениях. Сотрудники, клиенты, партнеры, небезразличные украинцы уже перечислили на поддержку воинов и гуманитарную помощь через разные каналы ПУМБ более 223 миллионов грн.

Перевести любую сумму можно в мобильном приложении ПУМБ Online, web-версии онлайн-банкинга, на платежной платформе PayHub и в кассах работающих отделений. Легче и быстрее клиентам банка делать благотворительные переводы в мобильном приложении ПУМБ, неклиентам – на платформе PayHub https://payhub.com.ua/#/main.

Подержать ВСУ и перечислить средства на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии, могут и бизнес-клиенты ПУМБ в интернет-банкинге "ПУМБ Digital Business". Всего в несколько кликов, нажав виджет "Підтримай Україну", можно провести платежи на специальные счета Национального банка, открытые для сбора средств на потребности армии и помощь гражданам. Наши бизнес-клиенты уже направили на гуманитарную помощь украинцам более 1 млн грн.

На сегодняшний день на специальный счет, открытый НБУ для поддержки ВСУ, через каналы ПУМБ поступило уже более 185 миллионов грн. Найти получателя перевода во всех каналах банка можно по поисковым словам: ЗСУ, НБУ, Збройні, Сили, України, війна, підтримка.

БФ "Вернись живым" получил от небезразличных украинцев на счет в ПУМБ более 37 миллионов гривен. Легко найти фонд в дистанционных каналах ПУМБ по словам: повернись, живим, come, back, alive. "Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным и волонтерам на территории ведения активных боевых действий.

Новая почта Глобал развернула масштабную программу Humanitarian Nova Poshta по бесплатной доставке гуманитарных грузов из-за границы от волонтеров всего мира. Для финансовой поддержки на горючее, бронирование самолетов и другие логистические расходы компания для всех желающих благотворителей открыла специальные счета. Наши благотворители уже перечислили в поддержку инициативы более 38 тысяч гривен. Найти получателя перевода можно по поисковым словам:міжнародна, доставка, гуманітарна, допомога, нова, пошта, глобал.

Каждый желающий может внести вклад в пользу БФ "Счастье в ладонях. Закарпатье". Фонд опекает воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ. Найти получателя перевода во всех каналах банка можно по словам: щастя, в, долонях, Закарпаття, ЗСУ, 128, окрема, штурмова, бригада, ОГШБ. Сумма перечислений на сегодняшний день составляет более 87 тысяч гривен.

БФ Киевской школы экономики открыл счет в ПУМБ, чтобы получать средства на гуманитарную помощь от компаний и организаций – юридических лиц. Собранные средства Фонд направляет на закупку аптечек, медикаментов, средств защиты для теробороны, волонтерских объединений и благотворительных фондов. Реквизиты по ссылке https://kse.ua/support/donation.

ПУМБ уже поддержал ВСУ, Силы теробороны и ГСЧС на более чем 65 миллионов гривен и продолжает помогать украинским воинам.

Вместе приближаем победу!

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