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Подчинение транспортной комиссии президенту противоречит идее независимого регулятора – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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28 января, 15:39
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По словам Гусака, участники рынка транспортных перевозок очень озабочены намерениями власти создать подконтрольный регулирующий орган
/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Намерение власти подчинить президенту комиссию по вопросам регулирования в сфере транспорта полностью нивелирует идею создания независимого регулятора в отрасли. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, сообщает "Главком".

"Самая идея и сама логика создания Национальной комиссии по вопросам регулирования на транспорте – это идея независимого регулятора. С тем, чтобы он мог спокойно и беспристрастно принимать решения относительно уровня тарифов, в первую очередь, естественных монополий. Поэтому если только президент будет назначать членов НКРТ, то, конечно, это очень сильно ударит по независимости. И таким образом не будет выполнена главная цель создания НКРТ", – рассказал Гусак.

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По его словам, участники рынка транспортных перевозок очень обеспокоены намерениями власти создать подконтрольный орган и надеются, что парламентарии будут соблюдать другую логику при принятии соответствующего законопроекта и сформируют законодательство, что обеспечит независимость отраслевого регулятора.

"В Верховной Раде уже находится другой законопроект, среди авторов которого в том числе и председатель комитета по транспорту Юрий Кисиль. Там предусмотрена правильная процедура назначения членов НКРТ, которая больше обеспечивает их независимость, и четкое определение монополий и смежных рынков. Мы надеемся, что будет либо этот законопроект депутатский принят, либо будет создан единый законопроект, в котором эти положения будут учтены", – подытожил Гусак.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту, НКРТ подчинена президенту Украины.

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Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, которым предусматривается создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются не свойственные ему полномочия.

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