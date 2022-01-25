Подчинение транспортной комиссии президенту приведет к коллапсу в отрасли – экс-министр инфраструктуры

Согласно мировой практике, регуляторный орган должен быть независимым, отметил Омелян

Владимир Омелян / Фото: Александр Яремчук

Комиссия по регулированию в транспортной сфере должна быть независимым органом, иначе в отрасли будет коллапс. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает "Главком".

"В том виде, как хочет создать президент Нацкомиссию по регулированию тарифов на транспорте, – это будет означать, что она полностью теряет независимость", – сказал Омелян.

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Он пояснил, что сейчас функции Нацкомиссии де-факто и де-юре выполняет Министерство инфраструктуры. Но оно не имеет права самостоятельно утверждать какие-либо тарифы – только после согласования с профильными министерствами, государственной регуляторной службой и другими органами. В то же время, если транспортная комиссия будет подчинена президенту, предохранители от принятия единоличных решений будут утрачены. Поэтому, по его словам, создание ручного регулятора приведет к коллапсу отрасли.

"Мы видим просто ситуацию, что президент Украины хочет самостоятельно определять тарифы для УЗ. И, учитывая другие "профессиональные" (в кавычках) действия Офиса президента, это может привести к коллапсу на железнодорожном транспорте", – сказал Омелян.

Он также подчеркнул: согласно мировой практике регуляторный орган должен быть независимым.

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"Любые тарифообразования должны приниматься независимыми комиссиями, которые должны формироваться по принципу председательства кандидатов от исполнительной власти, законодательной, а также от бизнеса и профильных ассоциаций. Тогда есть шанс, что у нас будет сбалансированная картинка. Потому что очевидно, что УЗ хочет максимально высокие тарифы – это формирует их основной заработок", – объяснил Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, которым предусматривается создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются не свойственные ему полномочия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту, НКРТ подчинена президенту Украины.