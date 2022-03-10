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Philip Morris International останавливает инвестиции в России и активирует план сворачивания производства

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10 марта, 10:19
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В то же время компания оказывает гуманитарную помощь и делает все возможное для своих сотрудников и народа Украины
Philip Morris International
Philip Morris International

Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) сегодня объявила о приостановлении запланированных инвестиций в России, в частности, запусков новых продуктов и инвестиций в рекламу, инноваций и модернизации. Кроме того, компания активировала план сворачивания производства в России. Компания продолжит следить за ситуацией.

"Мы были в шоке от начала войны в Украине. Мы решительно осуждаем насилие. Мы солидарны со всеми невинными людьми, страдающими от военной агрессии. Мы присоединяемся ко многим голосам, призывающим к немедленному прекращению войны и восстановлению мира", – заявил генеральный директор PMI Яцек Ольчак.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы достичь трех критических целей: помочь эвакуироваться выезжающим, а это сейчас более 800 человек, в том числе из наиболее пострадавших районов; обеспечить неотложную помощь работникам, которые остаются в Украине; оказать материально-техническую, медицинскую, финансовую и другую практическую поддержку выехавшим в соседние страны. В течение этого периода мы продолжаем выплачивать заработную плату всем украинским работникам", – добавил СЕО PMI.

Компания оказывает гуманитарную помощь и делает все возможное для своих сотрудников и народа Украины. PMI организовала поставки продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости в партнерстве с неправительственными организациями во многих странах. За последние пять дней сотрудники компании пожертвовали более 300 тыс. долларов США для поддержки украинцев. Кроме того, PMI пообещала перечислить 10 млн долларов США в поддержку международных гуманитарных инициатив.

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