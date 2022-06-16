Переселенцы в Киеве: какую помощь получают от Фонда Рината Ахметова

"Люди чувствуют заботу и очень благодарны" – как Фонд Рината Ахметова продолжает помогать переселенцам в Киеве

В управлении соцзащиты населения в Печерском районе вместе с необходимыми справками переселенцы могут получить наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время полномасштабной войны почти 66 тысяч внутренне перемещенных лиц нашли убежище в Киеве. Фонд Рината Ахметова поддерживает людей, вынужденно покинувших свои дома, и оказывает им гуманитарную помощь. Получить ее можно в районных управлениях социальной защиты населения.

О помощи фонда переселенцам рассказала Ольга Мозгова, начальник Управления социальной защиты населения Печерской районной в городе Киеве государственной администрации.

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"Люди многое пережили. Им очень непросто, ведь они фактически были вынуждены отпустить половину своей жизни, сорваться и переехать на новое место", — говорит Ольга Викторовна.

По ее словам, вместе с необходимыми справками люди могут получить в учреждении и наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова. Такие продуктовые наборы помогают на первом этапе адаптации к новым условиям жизни.

"Фонд Рината Ахметова делает большое дело. Люди чувствуют эту заботу и очень благодарны", — подчеркивает руководитель учреждения.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".