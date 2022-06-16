Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант в Киеве ⚔ Рамштайн-3 Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Переселенцы в Киеве: какую помощь получают от Фонда Рината Ахметова

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 июня, 16:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Люди чувствуют заботу и очень благодарны" – как Фонд Рината Ахметова продолжает помогать переселенцам в Киеве
В управлении соцзащиты населения в Печерском районе вместе с необходимыми справками переселенцы могут получить наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова
В управлении соцзащиты населения в Печерском районе вместе с необходимыми справками переселенцы могут получить наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время полномасштабной войны почти 66 тысяч внутренне перемещенных лиц нашли убежище в Киеве. Фонд Рината Ахметова поддерживает людей, вынужденно покинувших свои дома, и оказывает им гуманитарную помощь. Получить ее можно в районных управлениях социальной защиты населения.

О помощи фонда переселенцам рассказала Ольга Мозгова, начальник Управления социальной защиты населения Печерской районной в городе Киеве государственной администрации.

Реклама

"Люди многое пережили. Им очень непросто, ведь они фактически были вынуждены отпустить половину своей жизни, сорваться и переехать на новое место", — говорит Ольга Викторовна.

По ее словам, вместе с необходимыми справками люди могут получить в учреждении и наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова. Такие продуктовые наборы помогают на первом этапе адаптации к новым условиям жизни.

"Фонд Рината Ахметова делает большое дело. Люди чувствуют эту заботу и очень благодарны", — подчеркивает руководитель учреждения.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов В ГСЧС назвали самые заминированные регионы Украины Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Новый газовый шантаж от РФ: кому Кремль угрожает "катастрофой" София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

История подвигов героя
Непокоренные
Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
История героини
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.6

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21192.46

Cardano (ADA)

0.49

Bitcoin Cash (BCH)

112.83

Ethereum Classic (ETC)

14.32

Litecoin (LTC)

45.57

Theta (THETA)

1.16

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять