Пересадка роговицы в Acıbadem. На что обратить внимание?

Кератопластика может помочь спасти глаз, улучшить зрение или облегчить боль

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболевания роговицы – ведущая причина слепоты во всем мире. В большинстве случаев при серьезных поражениях роговицы трансплантация может помочь спасти глаз, улучшить зрение или облегчить боль. В настоящее время методы, используемые для трансплантации роговицы, усовершенствованы, чтобы гарантировать безопасность и лучшие результаты.

Профессор, доктор медицинских наук Бану Кошар, ведущий офтальмолог Acıbadem, рассказывает о современных усовершенствованных методиках трансплантации роговицы и о причинах, методах лечения и факторах, влияющих на успешность операции при заболеваниях роговицы.

Ведущий офтальмолог Acıbadem профессор, доктор медицинских наук Бану Кошар

Заболевания роговицы

По словам ведущего доктора, роговицу могут поражать различные заболевания – при некоторых уменьшается прозрачность, при других нарушается форма. Например, кератоконус приводит к ухудшению зрения и плохому качеству жизни. Инфекции, травмы или операции могут вызвать рубцевание роговицы. Существуют также некоторые наследственные заболевания, которые вызывают отек или потерю прозрачности роговицы, такие как болезнь Фукса и дистрофия роговицы. Во всех этих случаях может понадобиться трансплантация.

Пересадка роговицы. Кому и зачем нужна?

Трансплантация роговицы или кератопластика — это хирургическая процедура по замене пораженной роговицы здоровой тканью от донора. Существует два основных типа трансплантации роговицы – полное удаление или частичное удаление поврежденной роговицы. Поскольку частичная пересадка роговицы менее инвазивна, она снижает риск осложнений и сокращает время восстановления. Независимо от типа пересадка роговицы — это амбулаторная процедура, которую можно проводить в любом возрасте: как младенцам, так и пожилым людям.

Длительность процедуры и восстановления

В Acıbadem пациенты проходят контрольные осмотры на первый день после операции, на седьмой день и каждый месяц в течение первого года после трансплантации роговицы.

"Пациент может вернуться домой после моего контрольного осмотра спустя 7 дней", - говорит доктор Acıbadem.

Через неделю после процедуры пациенты могут вернуться к работе, а через две недели – к занятиям спортом. Длительность полного восстановления зависит от типа трансплантации.

Риски и показатели успеха трансплантации роговицы

Трансплантация роговицы — это, как правило, очень безопасная процедура. Очень редко, но все же встречаются серьезные осложнения, утверждает профессор Бану Кошар. Во время операции могут возникнуть глазная инфекция или кровотечение, которые трудно остановить. Хотя при трансплантации роговицы совместимость тканей не требуется, в редких случаях может произойти отторжение пересаженной ткани. Тщательное обследование перед операцией и опыт хирурга-офтальмолога в большинстве случаев помогают избежать таких осложнений.

"Успешность трансплантации роговицы зависит от самого заболевания, которое привело к трансплантации. При кератоконусе вероятность успеха очень высока, более 90%, при отеке роговицы – около 80-90%, когда роговица инфицирована вирусом герпеса – от 50% до 80%", - подчеркивает эксперт.

В Офтальмологическом центре Acıbadem опытные специалисты стремятся обеспечить наилучшее лечение для каждого пациента, применяя новейшие методики трансплантации роговицы и передовое оборудование.

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