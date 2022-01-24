Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Итоги заседания СНБО 🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022
СЕГОДНЯ Новости Экономика

ПАСЕ избрала Гончаренко вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 21:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нардеп сообщил, что этот пост гражданин Украины занял впервые
/ Фото: eurosolidarity.org

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц.

Об этом Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, информирует "Obozrevatel".

Реклама

"Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Этот пост впервые занял украинец!" – сообщил нардеп.

Соответствующее решение ПАСЕ приняло 24 января.

"Продолжаем работать в ПАСЕ и отстаивать демократические ценности и права человека", - подчеркнул Гончаренко.

Реклама

Напомним, Алексей Гончаренко стал членом постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ в 2015 году.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Некоторые украинцы могут остаться без газа: что будет с ГТС в случае вторжения РФ София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

110 840

заболело за неделю в Украине

+101%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

32.11

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36115.39

Cardano (ADA)

1.06

Bitcoin Cash (BCH)

288.18

Ethereum Classic (ETC)

23.46

Litecoin (LTC)

107.83

Theta (THETA)

2.56

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
31,85
30,85
29,79
19,10
32,79
32,54
32,09
19,48
35,29
32,21
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,70
31,00
19,01
37,97
32,91
35,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять