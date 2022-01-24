ПАСЕ избрала Гончаренко вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам

Нардеп сообщил, что этот пост гражданин Украины занял впервые

/ Фото: eurosolidarity.org

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц.

Об этом Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, информирует "Obozrevatel".

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"Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Этот пост впервые занял украинец!" – сообщил нардеп.

Соответствующее решение ПАСЕ приняло 24 января.

"Продолжаем работать в ПАСЕ и отстаивать демократические ценности и права человека", - подчеркнул Гончаренко.

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Напомним, Алексей Гончаренко стал членом постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ в 2015 году.