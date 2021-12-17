Parimatch Ukraine получила награду Best marketing team на Effie Awards Ukraine 2021

Маркетинговая команда компании отмечена за рекламу по направлению "Развлечения"

Маркетинговая команда Parimatch Ukraine получила наивысшее признание в сфере рекламы по направлению "Развлечения". Имена лучших маркетинг-команд Украины 2021 года объявила Всеукраинская рекламная коалиция вместе с исследовательской компанией Factum Group Ukraine во время вручения Effie Awards Ukraine 2021.

Специально для церемонии Parimatch Ukraine инициировала номинацию HIT TECH для технологической рекламы и выбрала рекламную кампанию будущего. Награду получило агентство Bickerstaff за креативную рекламную кампанию для запуска нового финансового приложения Alfa-Bank Ukraine – Sense SuperApp.

"HIT TECH – это премия за рекламную кампанию, которая готова рисковать и бросать вызов, чтобы пробиться через рекламный кластер. Среди номинантов на Effie мы увидели это в коммуникации нового банковского продукта. Рекламная кампания прошла в формате 360°, объединила имиджевую и продуктовую коммуникацию. Надеемся, что этот тренд станет частью рекламы будущего, которая со временем станет мейнстримом", – прокомментировала вручение награды Алена Кобозева Head of Communications Parimatch Ukraine.

Призом в номинации стала стилизованная киберперчатка как символ связи с технологиями будущего, спортом и креативными подходами – именно тем, что является составляющими силы команды Parimatch Ukraine. Компания активно инвестирует в украинский спорт, но в компании любят не только спорт, а и креативные и инновационные идеи. Parimatch Ukraine – это легальные развлечения, спорт и творчество, которые дарят яркие эмоции.