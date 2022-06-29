Parimatch Foundation помог 55 тысячам украинцев и передал 50 тонн гуманитарной помощи

Общая стоимость помощи составила 8,5 млн грн

Parimatch Foundation и Parimatch Tech продолжают помогать Украине и украинцам во время войны. В течение всех месяцев войны Фонд активно работал с государственными органами власти: областными военными администрациями, волонтерскими и негосударственными учреждениями, помогая внутренне перемещенным лицам и семьям с детьми, которые оставались в самых горячих точках Украины. Оперативно были организованы эвакуации и обустроены хабы для украинцев, закуплены и переданы продуктовые и гигиенические наборы. Кроме того, осуществлялась поддержка ряда медицинских учреждений и точечная помощь по запросам.

В мае-июне 2022 года, Parimatch Foundation продолжил увеличивать объемы финансовой помощи, и выделил ряд приоритетных направлений:

психологическая реабилитация детей;

восстановление спортивных программ Фонда;

работа по медицинским проектам: финансовая, логистическая, гуманитарная помощь больницам.

За четыре месяца полномасштабной войны в Украине Parimatch Foundation закупил и распределил более 50 тонн гуманитарной помощи, потратив 8,5 млн грн. Количество благополучателей составило более 55 тысяч украинцев.

Психологическая реабилитация

Травма войны может иметь непоправимые последствия для будущего поколения. Ментальное здоровье людей — один из главных факторов в их реабилитации и адаптации к новому этапу жизни. Поэтому Parimatch Foundation запустил новую программу психологической помощи детям, пострадавшим от российской агрессии.

В начале мая Фонд совместно с Израильской коалицией травмы организовал обучающий курс для психологов инклюзивно-ресурсных центров по специализации "Кризисная психологическая помощь". Цель проекта — поделиться с украинскими психологами действенными техниками кризисной помощи, необходимыми при работе с людьми разных возрастов во время войны.Обучение уже прошли Тернопольская и Львовская области, готовятся к следующему модулю Ивано-Франковская, Черновицкая, Киевская области.

Кроме этого, Parimatch Foundation уже в июле открывает спортивные детские лагеря для психологической реабилитации в Украине, Болгарии и на Кипре для детей, пострадавших от последствий войны, потерявших отца или мать, эвакуированных из горячих точек или остающихся там, или детей, родители которых защищают Украину. Этим летом запланирована организация поездок для 300 детей.

Восстановление спортивных программ Parimatch Foundation

Фонд не оставил ни тренерское сообщество своих благотворительных программ и проектов, ни системно занимавшихся в программах детей. Были организованы ежедневные онлайн-тренировки для детей с ментальной инвалидностью под руководством тренеров. В программе принимали участие Академия Анны Ризатдиновой и Футбольная школа "Харьков". Партнеры Parimatch Foundation "Футбик" проводили тренировки в подземке Харькова.

Также в марте в рамках программы "Новая физическая культура" вышел новый модуль для повышения профессиональных навыков для учителей физической культуры на платформе Prometheus. Программа будет помогать учителям, управленцам в сфере образования овладеть необходимым инструментарием для увеличения эффективности и пользы занятий физической активностью.

Ко Дню защиты детей Parimatch Foundation подготовил 200 спортивных наборов с современным инвентарем. Наборы получат регионы западной Украины, Днепропетровской, Черновицкой области, где находится большое количество детей в шелтерах. Первыми спортивный инвентарь получили 50 учебных заведений Львовщины, которая приютила большое количество детей во время войны.

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В мае Parimatch Foundation собрал 12 участников программы "Да, я могу", впервые представлявших Украину на международном инклюзивном турнире Internationalen Neusser Inklusions-Cup в Германии. Турнир такого уровня для детей – участников программы — первый опыт, поэтому даже в этих условиях Parimatch Foundation взял на себя материальную поддержку и организацию поездки.

Маленькие подопечные программы "Спортивный наставник" имели возможность посетить выдающихся ветеранов спорта. Вместе с Ассоциацией футбола Киева были переданы продуктовые наборы легендам футбола и их семьям.

Фонд принял решение полноценно восстанавливать спортивные программы "Да, я могу" и "Спортивный наставник" и создавать новые проекты, которые помогут ускорить психологическую и физическую реабилитацию детей.

Медицинские проекты

Parimatch Foundation особое внимание уделяет медицинской сфере и поддержке медицинских учреждений, особенно в областях, который поддаются массированным обстрелам.

Поэтому Фонд откликнулся на запрос ОО "Инициативное Поколение", и организации вместе приобрели машину скорой помощи, которая помогает спасать жизнь людей в Николаевской области. Карета скорой подходит для транспортировки тяжелобольных и раненых и оснащена всем необходимым, чтобы медицинские специалисты могли оказывать неотложную помощь непосредственно в машине.

Фонд обеспечил Харьковский областной центр службы крови комплектом расходных материалов, которые позволили заведению продолжить работу в условиях войны. Речь идет о реагентах для анализатора гемостаза – тромбоэластографа TEG5000 производства Haemonetics (США), который станция использует для оказания бесплатной оперативной медицинской помощи военным и гражданскому населению с расстройствами свертывающей системы крови. Запасов комплекта расходных материалов хватит для проведения 300 исследований.

Поддержка медицинской сферы продолжается в рамках проекта Ukraine Hospitals Appeal, созданного совместно с фондом WeHelpUkrainians и известными британскими врачами. Цель инициативы – оказание медицинской помощи в Украине.