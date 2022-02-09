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Падение цен на электроэнергию и убытки "Энергоатома" угрожают интеграции в энергосистему ЕС, – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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9 февраля, 14:54
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Владимир Омельченко рассказал, к чему приводит обвал цен на оптовом рынке электроэнергии
/ Фото: freepik.com

Разбалансирование энергосистем и обвал цен на оптовом рынке электроэнергии наносят ущерб "Энергоатому" и другим предприятиям и могут помешать планам по синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с объединением энергетических систем государств ЕС (ENTSO-E).

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, сообщает Obozrevatel.

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"Энергетический дисбаланс и падение цен на оптовом рынке в разгар отопительного сезона приводит к: принудительному простою генерирующих компаний из-за профицита на рынке, ухудшению финансового состояния ключевых генерирующих компаний, углублению кризиса неплатежей и угрозе невыполнения ПСО, проблема с контрактацией дорогого и дефицитного угля на мировых рынках. И последнее, но, возможно, самое главное – разбалансировка системы и ценовые качели создают реальные препятствия евроинтеграционным планам Украины в энергетике", – написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

По словам Омельченко, одно из ключевых требований по синхронизации с ENTSO-E – это обеспечение стабильного финансового состояния ключевых предприятий электроэнергетического комплекса. Как отметил эксперт, особенно это необходимо для выполнения плановых мер по подготовке к интеграции.

"Во время тестовой работы в изолированном режиме (запланировано на конец февраля!) балансировка энергосистемы предполагается с помощью гидро и тепловой генерации, которая должна стабильно работать", – отметил Омельченко.

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Кроме того, директор энергетических программ "Центра Разумкова" обратил внимание, что в основе резкого падения цен на оптовом рынке электроэнергии лежат спекулятивные операции на рынке, профицит в энергосистеме из-за неконтролируемого импорта из Беларуси и работа атомных энергоблоков в максимальном количестве.

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