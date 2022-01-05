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Отменить мораторий на экспорт леса нельзя без законодательного обеспечения защиты наших лесов – Стефанишина

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 января, 15:46
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Украине нужна целостная политика в сфере лесного законодательства, заявила вице-премьер-министр
/ Фото: Pixabay

Украина должна сформировать целостную политику в сфере лесного законодательства, прежде чем снимать мораторий на экспорт леса. Иначе это решение просто упростит вывоз сырья из Украины, но никак не защитит наши национальные интересы. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Интерфакс-Украина, комментируя инициативу нардепов отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, сообщает "Znaj.ua".

"Решение арбитражной панели ЕС установило, что в Украине вообще нет политики в сфере лесного хозяйства как таковой. Поэтому было принятие в первом чтении законопроекта "О рынке древесины", – рассказала Стефанишина.

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Вице-премьер подчеркнула: решение об отмене моратория не может быть просто принято, без формирования определенной системы и законодательного поля.

"В экологическом комитете, Министерстве экологии готовятся соответствующие законодательные инициативы. Сначала должны быть приняты законодательные и подзаконные акты, регулирующие экологическую составляющую и защиту лесов. И тогда уже можно говорить об отмене моратория. Такую коммуникацию мы ведем и с европейской стороной", - пояснила она.

Стефанишина подчеркнула: отмена моратория – это та ситуация, когда мы можем выполнить решения международных арбитражных институций, лишь отстояв внутренние интересы, важные в этой области.

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"Надо понимать: отсутствие рынка оборота древесины при отмене моратория просто упростит вывоз необработанной древесины. В этой ситуации национальный интерес должен быть сохранен. И последовательность шагов важнее скорости", - заявила вице-премьер.

Напомним, в 2015 году принят закон, которым на десять лет запрещен экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). В 2021 году Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д "О рынке древесины". Тогда из него была исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины, однако позже к ней вернулись, внеся поправки к проекту.

В свою очередь в Федерации работодателей Украины заявили, что отмена моратория на экспорт древесины оставит без сырья украинских производителей и промышленников и поставит их в неравные условия по сравнению с богатыми европейцами. Поэтому отменять запрет нельзя, однако можно изменить его условия, например – ввести каскадные аукционы, которые позволят продавать сырье в том числе за границу.

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