Открывается горячая линия для консультаций по лекарственным средствам

В кол-центр фармацевтической компании "Дарница" можно обратиться по поводу лекарств любого производителя

С первых дней войны фармацевтическая компания "Дарница" поддерживает фармацевтическую оборону страны. Сегодня компания объявляет об открытии собственного кол-центра, чтобы помогать украинцам в вопросах, касающихся лекарственных средств. Важно, что на горячую линию можно обратиться по поводу лекарства любого производителя, не только "Дарницы", потому что во время войны нет места конкуренции и сила только в единстве.

Телефон горячей линии "Дарница": 0800407877*.

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Режим работы: понедельник-воскресенье с 8:00 до 20:00.

Какие вопросы решает кол-центр:

Консультация населения по поиску лекарства любого производителя по всем открытым аптекам.

В случае отсутствия нужного лекарственного средства в аптечных сетях – консультация по возможной замене по активному действующему веществу.

Оформление оптовых заказов на продукцию компании "Дарница" от юридических лиц.

Также компания стремится обеспечить каждого своего потребителя доступом к своим самым популярным ЛС, поэтому собирает заявки об отсутствии этих ЛС на аптечных полках, чтобы исправлять эти недостатки максимально оперативно.

За время военной агрессии "Дарница" бесплатно передала медицинским учреждениям и волонтерским организациям, которые помогают украинским военным и гражданским лицам, более 900 тысяч упаковок лекарственных средств общей стоимостью более 43 миллионов гривен. Также компания за свой счет ввезла в страну стратегический гемостатик Celox, что крайне важен для армии. 10 тысяч упаковок этого кровоостанавливающего препарата бесплатно передаются в больницы, ТРО, ВСУ.

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*Звонки бесплатны для любых мобильных операторов в пределах Украины.