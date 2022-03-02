Отчет о деятельности EVA и VARUS

Гуманитарные штабы компаний оказывают помощь ВСУ, госпиталям, больницам и волонтерским организациям в городах присутствия торговых точек

В это непростое время ООО "РУШ" (сеть магазинов EVA) и ООО "ОМЕГА" (сеть магазинов VARUS) стоят бок о бок с народом Украины, с нашими воинами, с жителями каждого города и поселка, сопротивляющимися врагу. Мы вместе делаем все возможное для общей победы и счастливого будущего Украины.

В первые дни войны с Россией EVA и VARUS перечислили 5 миллионов гривен в благотворительный фонд "Вернись живым".

Компаниями оперативно созданы гуманитарные штабы, цель которых – предоставление по обращениям помощи ВСУ, госпиталям, больницам и волонтерским организациям в городах присутствия торговых точек.

По состоянию на утро 02.03.2022 от сети EVA помощь предоставлена по 56 запросам:

1. Волонтерский центр для беженцев в Днепре.

2. Координационный штаб волонтеров г. Днепра.

3. Военный госпиталь в Днепре.

4. БФ "Помогаем" в г. Днепре.

5. Днепровская областная клиническая больница имени Мечникова.

6. Волонтеры Днепра (школа №35) для детей, эвакуированных из г. Харькова.

7. Волонтерский центр для беженцев в Киеве.

8. Волонтерский центр для беженцев в г. Чугуеве.

9. Волонтерский центр для беженцев Черкассы – товары для кухни.

10. Территориальная оборона г. Одессы (3 запроса).

11. Волонтерский пункт для беженцев в Запорожье (Запорожский областной центр молодежи).

12. Районная государственная администрация г. Липовца (Винницкая обл.).

13. Белоцерковский военный комитет.

14. Васильковский поселковый совет (Днепропетровская обл.) – для беженцев.

15. Волонтеры г. Киева для помощи беженцам и подгузники для больницы Охматдит.

16. Территориальная оборона г. Прилуки (Черниговская обл.) (2 запроса).

17. Богуславский городской совет (Киевская обл.) для территориальной обороны.

18. Территориальная оборона г. Бахмач (Черниговская обл.).

19. Воловецкий поссовет помощь для беженцев (Закарпатская область).

20. Сторожинецкий городской совет помощь для беженцев (Черновицкая область).

21. Помощь для раненых, которые находятся в Охматдет г. Киева.

22. Вооруженные силы Украины Владимир-Волынский.

23. Территориальная оборона г. Чернигов.

24. Территориальная оборона г. Козелец (Черниговский район).

25. БФ "Доброе дело" в г. Луцк.

26. Рокитнянский поселковый совет и Рокитнянский детский дом "Чебурашка" (Киевская область).

27. Территориальная оборона смт Большая Дымерка (Киевская область).

28. Военкомат г. Подольск (Одесская область).

29. Территориальная оборона г. Березовка (Одесская область).

30. Военная часть смт Попельня (Житомирская область).

31. Территориальная оборона г. Луцка.

32. Территориальная оборона Черняховского поселкового совета (Житомирская область).

33. Территориальная оборона г. Борзна (Черниговская область).

34. Территориальная оборона г. Коростень (Житомирская область).

35. Помощь беженцам г. Селидово (Донецкая область).

36. Brain Source International в Чернигове для воинской части.

37. Родильный дом г. Киев.

38. Филиал координационного штаба г. Днепр.

39. Поселковый совет смт Слобожанское (Харьковская область).

40. Территориальная оборона г. Кривой Рог.

41. Координационный волонтерский центр при городском совете Львова.

42. Территориальная оборона г. Коростышев (Житомирская область).

43. Помощь эвакуированным детям из Харьковского роддома вместе с компанией "Эсити Украина".

44. Военный госпиталь г. Киев.

45. Волонтеры г. Борисполь для беженцев.

47. Территориальная оборона г. Яготин (Киевская область).

48. Территориальная оборона г. Кагарлык (Киевская область).

50. Волонтерская помощь для беженцев г. Житомир.

51. Исполнительный комитет городского совета г. Умани (Черкасская обл.) для военных.

52. Военная администрация г. Кролевец (Сумская обл.).

53. Детский дом для детей с инвалидностью г. Белая Церковь.

Товары, передаваемые по запросам: средства гигиены, кремы, станки и бритвенные средства, подгузники, товары для детей, носки, моющие, стиральные средства, туалетная бумага, салфетки влажные, сухие, столовые, полотенца бумажные и обычные, пледы, дезинфицирующие средства, мешки для мусора.

Силы компании направлены на срочное оказание помощи и удовлетворение запросов. Товары для оперативности списываются напрямую с магазинов, поскольку из-за военной ситуации часть складов заблокирована, а срок доставки с остальных складов существенно увеличился.

Кроме того, руководством ООО "РУШ" принято решение 02.03.2022 перечислить в государственные бюджеты разных уровней оплату в размере около 80 млн грн, из которых 40 млн грн – авансом в счет будущих платежей.

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На утро 02.03.2022 от сети VARUS продуктовые наборы получили:

Министерство чрезвычайных ситуаций (26.02.2022):

Лук – 20 кг.

Томатная паста – 12 л.

Чай черный – 30 кг.

Соль – 6 кг.

Капуста – 29 кг.

Свекла – 21 кг.

Макароны – 100 кг.

Гречневая крупа – 100 кг.

Рис – 40 кг.

Сахар – 60 кг.

Сардины – 40 пачек.

Печенье – 12 кг.

Масло подсолнечное – 6 л.

Пластиковые вилки – 840 шт.

Пластиковые стаканы – 2500 шт.

Одноразовые миски – 2500 шт.

Пластиковые ложки – 2500 шт.

Майонез – 3 кг.

Вода негазированная – 210 литров.

Картофель – 43 кг.

Консервы тушеные – 30 кг.

Скатерти – 20 шт.

Сгущенка – 90 шт.

Салфетки – 4000 шт.

Уксус – 4 бутылки.

Масло – 96 шт.

Морковь – 21 кг.

Мука – 20 кг.

Яйца – 360 шт.

Территориальная оборона г. Днепра (26.02.2022)

Джемы – 30 кг.

Крупы – 150 кг.

Консервы – 45 кг.

Масло сливочное – 30 кг.

Подсолнечное масло – 90 л.

Мука – 150 кг.

Сухие дрожжи – 600 шт.

Сода – 30 пакетов.

Сахар – 300 кг.

Соль – 30 кг.

Майонез – 15 литров.

Томатная паста – 15 литров.

Чай черный – 3 кг.

Кофе растворимый – 4,5 кг.

Молотый кофе – 12 кг.

Сухое молоко – 6 кг.

Какао – 3 кг.

Сгущенка – 30 литров.

Перец черный – 3 кг.

Яичный порошок – 1,5 кг.

Сухие сливки – 6 кг.

Тушенка – 60 кг.

Печенье/Вафли/Сладости – 90 кг.

Черный шоколад – 150 кг.

Орехи – 150 кг.

Мивина – 75 кг.

Пюре – 75 кг.

Сухофрукты – 150 кг.

01.03.2022 гуманитарный штаб VARUS передал продуктовые наборы в Городскую клиническую больницу №6 г. Днепра, где лечат раненых. Общий объем помощи – сотни килограммов картофеля, мяса, сосисок, сгущенки, рыбы и т.д. Таким образом, госпиталь был обеспечен необходимым количеством продуктов на ближайшее время.

Количество запросов к EVA и VARUS в разы увеличивается с каждым днем. Мы общими усилиями стараемся помочь всем обратившимся. В одном только штабе EVA задействовано около 70 рабочих, которые обрабатывают запросы и организуют передачу помощи (без учета персонала магазинов, задействованных в процессах списания и сбора товаров).

Кроме основной помощи продуктами и товарами первой необходимости объектов ООО "Омега" выделены фундаментные блоки для построения укреплений и рельсы – для создания противотанковых ежей в Днепре.

Работники EVA и VARUS не только задействованы в помощи от компании, но и активно участвуют в общественных инициативах (сдают кровь, работают над укреплением городов), отдельно собирают и передают волонтерским организациям вещи, которые компания не может предоставить из-за отсутствия соответствующих позиций в ассортименте.

Магазины EVA и VARUS продолжают работать повсюду, где это не несет прямой угрозы жизни рабочих и клиентов. Несмотря на крайне сложную ситуацию со снабжением, мы стараемся не допустить дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости в городах и населенных пунктах Украины. Также активно взаимодействуем с украинскими и европейскими партнерами по оказанию гуманитарной помощи.

Мы верим в победу Украины над врагом и делаем все, что в наших силах, чтобы приблизить ее и поддержать страну уже сегодня!