Остановку блоков АЭС удалось компенсировать за счет повышенной работы частных ТЭС – эксперт "Центра Разумкова"

Частные тепловые станции компенсировали аварийную остановку сразу двух блоков АЭС

Аварийную остановку сразу двух блоков АЭС мощностью 2 ГВт удалось компенсировать за счет повышенной работы частных тепловых электростанций.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, пишет "Politeka".

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"Из-за аварийной остановки блоков АЭС уже четвертый день подряд дополнительная нагрузка традиционно легла на маневровые мощности – частные ТЭС. 25 января ДТЭК Бурштынская ТЭС перефиксировала работу блоков №8, 9 с Бурштынского энергоострова на ОЭС Украины. Также дополнительно будет задействован 3-й энергоблок ДТЭК Криворожской ТЭС", - сообщил эксперт.

По словам Омельченко, 25 января впервые с начала отопительного сезона, надежда на одновременную работу 14 атомных блоков нон-стоп дала серьезный сбой.

Два блока Хмельницкой и Запорожской атомных электростанций были выведены в аварийные ремонты. Еще один блок Ривненской АЭС находится в среднем ремонте.

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Напомним, 25 января из-за действия автоматики от энергосистемы отключен энергоблок №1 Хмельницкой АЭС. Также из-за разгерметизации трубопровода ожидается остановка энергоблока №4 Запорожской АЭС. 26 января блок Хмельницкой АЭС был подключен к энергосети.