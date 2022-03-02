Опровержение недостоверной информации по EVA

Сеть работает в условиях военного положения и обеспечивает граждан товарами первой необходимости

Сейчас в социальных сетях распространяется волна негативных постов о торговой сети EVA и других торговых сетях Украины. Цель таких сообщений – настроить население против магазинов и спровоцировать мародерство и атаки на магазины. Эта деятельность ведется для дестабилизации ситуации в Украине.

Наша сеть работает в условиях военного положения и обеспечивает наших граждан товарами первой необходимости. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и штабами территориальной обороны городов.

Актуальную информацию о работе сети и помощи, которую она предоставляет сегодня, можно получить на официальной странице в Facebook https://www.facebook.com/EVA.dp.ua

Украинцы, будьте бдительны. Вместе к победе!