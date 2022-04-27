Опасность покупки лекарств вне аптек: как распознать подделку – пошаговая инструкция

Лекарства, приобретенные у частных лиц, по объявлению, в интернете могут быть фальсифицированы

С начала апреля получен ряд сообщений о фальсифицированных и некачественных лекарствах / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Активная фаза войны обуславливает ситуацию с доступом к лекарственным средствам в Украине. Сейчас возобновили свою работу более 80% аптечных заведений, значительная часть открытых аптек приходится на запад страны, тогда как на востоке этот процент остается достаточно низким. Поэтому учащаются случаи покупки лекарства вне аптек.

Фармацевтическая компания "Дарница" напоминает о рисках, возникающих в таких случаях. Лекарства, приобретенные у частных лиц, по объявлению, в интернете могут быть фальсифицированы. Гослекслужба продолжает вести работу по выявлению фальсифицированных препаратов в условиях военного положения. Только с начала апреля текущего года был получен ряд сообщений об обнаружении фальсифицированных и некачественных лекарственных средств. Употребление фальсифицированных лекарств – всегда опасно, ведь употребление подделок вместо лекарства может привести к осложнениям основных заболеваний, аллергическим реакциям, развитию резистентности к антибиотикам и другим неприятным последствиям.

Реклама

Покупать лекарства следует в легальных сетях распространения – аптечных заведениях. Аптека должна иметь лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами. Адрес аптеки обязательно указан в лицензии и должен совпадать с фактическим. В случае сомнения по поводу качества лекарственного средства требуйте сертификат качества, выдаваемый производителем (для импортируемых лекарственных средств – импортером).

Согласно сообщению Государственной службы Украины по лекарственным средствам следующие шаги помогут распознать фальсифицированные лекарства:

тщательно проверьте упаковку на целостность, отсутствие орфографических или грамматических ошибок;

проверьте срок изготовления, срок годности, номер серии и убедитесь, что все даты и данные на внешней упаковке (при наличии) соответствуют данным, указанным на внутренней упаковке и инструкции по медицинскому применению, разрешенному к обращению на территории Украины;

проверяйте наличие регистрационного номера в Украине, имеющего такой формат UA/00000/00/00, если на упаковке такого номера нет, перед вами не лекарственное средство;

убедитесь, что лекарства выглядят правильно (в соответствии с инструкцией по медицинскому применению), не обесцвечены, не имеют необычного запаха, загрязнений и т.п.;

если есть защитные пломбы, голограммы, то они должны быть целыми и без признаков фальсификации;

если вы подозреваете, что лекарственное средство не работает должным образом или возникла побочная реакция, как можно скорее обсудите это со своим врачом.

Проверить регистрационный номер помогут Государственный реестр лекарственных средств или приложение Лекарства Контроль.

Реклама

Повышенный спрос и покупка лекарства впрок могут провоцировать в некоторых регионах нехватку отдельных позиций лекарственных средств. Однако пока дефицита лекарственных средств в Украине нет. Некоторые фармацевтические предприятия Украины продолжают работу или возобновили производство хотя бы частично и работают над тем, чтобы удовлетворить потребности системы охраны здоровья. В частности, отечественная фармацевтическая компания "Дарница", крупнейший производитель лекарств в Украине, работает с первых дней войны, чтобы обеспечивать население доступом к лекарствам.

Напомним, что в марте Министерство охраны здоровья призвало украинцев покупать лекарства, учитывая их действующее вещество и доступность в аптеке, а не торговое название или бренд лекарственного средства. В сообщении отмечается, что процедуру государственной регистрации проходят все лекарственные средства как отечественного, так и иностранного производства, так что все препараты являются одинаково качественными.

Качество производства отечественных компаний, в частности "Дарницы", подтверждено международными сертификатами GMP (Good Manufacturing Practice – надлежащей производственной практики), это основной документ, согласно которому осуществляется сертификация фармацевтических производств во всем мире.

Реклама

*По данным Proxima Research 2021-2022