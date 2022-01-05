Одна из ведущих IT-компаний NIX и ХНЭУ имени С. Кузнеца подписали соглашение о сотрудничестве

Эксперты NIX будут комплексно участвовать в учебном процессе

Партнерство между Харьковским национальным экономическим университетом имени Семена Кузнеца и одним из лидеров IT-отрасли — компанией NIX — позволит улучшить подготовку будущих IT-специалистов. Эксперты NIX будут комплексно участвовать в учебном процессе, а именно: помогать преподавателям ХНЭУ актуализировать их учебные материалы, а студентам помогать с написанием курсовых и прохождением практики в NIX.

Помимо технических направлений, команда нацелена помочь с подготовкой будущих IT-рекрутеров, бизнес-аналитиков и других нетехнических специалистов.

Игорь Брагинский, президент NIX: "Мы десятки лет помогаем харьковским вузам в подготовке студентов. Мы давно и плотно сотрудничаем с ХНУ имени В. Н. Каразина, ХНУРЭ, НАУ имени Н. Е. Жуковского "ХАИ". Теперь этот список пополнит и ХНЭУ имени С. Кузнеца. Студенты со всех учебных заведений Харькова могут проходить у нас практику, изучать современные IT-направления, знакомиться с ведущими специалистами отрасли и перенимать их опыт. Часто мы видим, что студенты и выпускники, которые проходят у нас стажировку, совершенно не представляют, как решать необходимые в работе задачи. Поэтому мы идем вузам навстречу и, пока ребята осваивают базу в университете, мы даем им возможность дополнить свои знания актуальными, действительно востребованными в IT навыками".

Эксперты NIX будут сотрудничать со всеми кафедрами вуза на постоянной основе, чтобы учебные курсы полностью отвечали реальным запросам IT-бизнеса.

Владимир Пономаренко, ректор ХНЭУ имени С. Кузнеца: "Наш университет открыт для сотрудничества с бизнес-структурами, в частности с представителями IT-отрасли. Мы стремимся давать студентам современные знания, но специфика информационных технологий такова, что их вызовы и подходы стремительно меняются, и преподавателям требуется определенное время, чтобы за ними успевать. Участие в совместных проектах с такими опытными IT-компаниями, как NIX, позволит нам быть на одной волне с мировой индустрией.

Мы планируем развивать сотрудничество со стейкхолдерами, актуализировать формы, методы обучения, наполнять обучающую инфраструктуру реальными кейсами и практиками, общими креативными проектами. Это даст нам уверенность в достижении главной цели — формировании всесторонне развитой, творческой личности, способной к самореализации, компетентного профессионала для научной, инновационной и практической работы в общественно-экономической сфере".

Участники партнерского соглашения отмечают: благодаря подобному взаимодействию знания, которые получают студенты, будут практически применимыми, что даст молодым специалистам возможность быстро стартовать в IT и долго оставаться востребованными на рынке.