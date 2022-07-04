Очередной гуманитарный груз для переселенцев: Фонд Рината Ахметова передал в Днепровский район Киева тысячу продуктовых наборов

С начала полномасштабной войны в Киев переехали тысячи переселенцев. В основном это люди, которые эвакуировались из эпицентра боевых действий на востоке, юге и севере Украины.
Чтобы поддержать перебравшихся в столицу внутренне перемещенных лиц, Фонд Рината Ахметова передал для них очередной гуманитарный груз. Более тысячи наборов с продуктами первой необходимости были доставлены в управление социальной защиты населения Днепровского района.
В состав наборов вошли:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
В общей сложности фонд уже передал в Киев более 71,5 тысячи продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".