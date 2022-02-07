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СЕГОДНЯ Новости Экономика

Обыски на крупных предприятиях связаны не c налоговыми долгами, а с желанием власти покошмарить бизнес – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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7 февраля, 15:28
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Глава "Укрметаллургпрома" также обратил внимание на выборочность в работе налоговой
/ Фото: Pixabay

Обыски на крупных предприятиях связаны не с нарушениями в налоговом законодательстве, это лишь предлог для давления. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает Znaj.ua.

"То, что происходит сейчас с "Арселором" и "Метинвестом" – я бы не сказал, что это налоговый спор. Да, у налоговой есть практика выставления абсолютно необоснованных претензий, которые никак не устоят в суде. Но для налоговой это также повод наехать на предприятие, создать проблемы и покошмарить бизнес", - рассказал Каленков.

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Причем, по его словам, в последние годы налоговая служба начала таким образом давить не только на средний и малый бизнес, но и на крупный, производя фактически рейдерские захваты.

"На самом деле налоговая сегодня опубликовала, что не имеет претензий к "Метинвесту" вообще. Есть решение суда, которое, кстати, было оформлено с существенными нарушениями, которые делает его недействительным. Но при этом это повод для того, чтобы просто целая группа силовых органов сделала такой вот заход на предприятие. Начала кошмарить бизнес, заводить уголовные дела против конкретных должностных лиц, проводить обыски – и там, где указано в этом липовом решении суда, и там, где не указано", – объяснил Каленков.

Эксперт подчеркнул: горно-металлургический бизнес давно вышел на международный уровень и работает строго в рамках законодательства, поскольку любое нарушение – это репутационные потери. Они не могут позволить себе допускать нарушения в налогообложении.

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"Бизнес горно-металлургический – это международный бизнес, "Арселор" – крупнейшая компания. Ей легче заплатить больше, чем иметь репутационные риски. "Метинвест" – тоже глобальная компания. Она занимает средства за рубежом, 80% продукции продает-экспортирует за границу. Там выставляются жесткие требования, в том числе и к финансовой отчетности. Поэтому понятно, что компании крупные международные существуют в рамках международного права", - отметил Каленков.

Он также обратил внимание на выборочность в работе налоговой, которая с надуманными обвинениями приходит с проверками на предприятия одних собственников, но совершенно не имеет претензий к аналогичному бизнесу других владельцев.

"Например, марганцевая руда – тоже железная. Существующие принципы налогообложения, с которыми сейчас заходят к "Арселору", "Метинвесту", распространяются и на марганцевые ГОКи группы "Приват". Но к ним никто не заходит. Тут не выборочность законодательства, а выборочность решений", – подытожил Каленков.

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Напомним, в начале года прокуратура заблокировала счета самого мощного предприятия Украины с иностранными инвестициями – "АрселорМиталл Кривой Рог", по требованию налоговой службы. В компании выразили возмущение ситуацией и обратились в суд, который принял решение в пользу компании.

Однако уже через месяц представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге по тем же требованиям налоговой службы. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, из-за чего частично была остановлена хозяйственная деятельность предприятий.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что нынешним представителям власти стоит помнить, что они не вечны, и прекратить давление на честный бизнес по принципу "друзьям – все, врагам – закон". А политолог Кирилл Сазонов заявил, что избирательным давленим на крупнейших инвесторов власть уничтожает инвестиционный климат в стране.

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