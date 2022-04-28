Обращение украинской Ассоциации "Участников рынка окон и фасадов": "Призываем иностранные бренды покинуть рынки России и Беларуси""

Публикуем Обращение, в котором объясняется сложившаяся в последнее время ситуация на украинском рынке

Еще в начале марта 2022 г. украинская Ассоциация "Участников рынка окон и фасадов" обратилась к иностранным производителям и поставщикам, работающим на российском рынке, с призывом прекратить отношения с агрессором и остановить деятельность на его территории.

К сожалению, прошло больше месяца, но европейские и турецкие производители оконной фурнитуры продолжают работать в РФ и РБ через дочерние компании или аффилированные представители. Даже несмотря на военные преступления русской армии, они остаются работать в России и спонсировать кровавую войну.

Украинские производители в оконной отрасли отличаются сознательной позицией и поступками во время военного положения. По словам представителей АУРОФ, в отличие от иностранных производителей компания AXOR Industry (один из участников ассоциации) четко определила свою позицию и приоритеты.

Во-первых, компания прекратила экспорт продукции в Россию и Беларусь. Во-вторых, возобновила работу производства, сохранила рабочие места и продолжает поддерживать сотрудников в это сложное время. В третьих, отечественный производитель остался на общей системе налогообложения в 20%, что гарантирует достойные поступления в государственный бюджет и поддерживает нашу экономику.

Кроме того, AXOR Industry продолжает экспортировать продукцию в страны ЕС, Молдову и Казахстан, тем самым обеспечивает поступление иностранной валюты в Украину.

Однако отечественная индустрия сталкивается с новыми вызовами. Мы наблюдаем произвольные действия тех же иностранных брендов фурнитуры в Украине, которые добились включения их продукции в список критического импорта с возможностью перейти на упрощенную систему налогообложения. Создается впечатление, что извлечение прибыли на любые моральные принципы – единственная цель некоторых производителей.

Ассоциация "Участников рынка окон и фасадов" в очередной раз призывает иностранные компании прекратить работу на рынке стран-агрессоров и достойно работать на рынке Украины.