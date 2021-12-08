Новый рекорд: добыча ДТЭК Нефтегаз за 11 месяцев составила 1,88 млрд куб. м

Системные инвестиции и внедрение новейших технологий позволяют компании эффективно наращивать добычу углеводородов

Добыча ДТЭК Нефтегаз за 11 месяцев 2021 года составила 1,88 млрд куб. м газа, что на 2% превышает объем добычи за весь 2020 год, сообщает компания на своем сайте. Это стало новым рекордом как для компании, так и для всей частной газодобычи Украины.

ДТЭК Нефтегаз демонстрирует стабильный рост добычи углеводородов. За 11 месяцев текущего года компания добыла 1,88 млрд куб. м голубого топлива, что на 2% больше, чем за весь 2020 год. В 2021 году нефтегазовый бизнес ДТЭК успешно реализует программу бурения и капитальных ремонтов, а также реализовал ряд инновационных и инфраструктурных проектов. По информации компании, в текущем году завершено бурение 4 скважин и начато бурение 3 новых скважин на Мачухском и Семиренковском месторождениях.

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Как сообщалось ранее, в сентябре состоялся пуск блочной холодильной установки на Мачухском месторождении, которая позволит до конца 2021 года получить дополнительно 20 млн куб. м газа. Кроме того, в ноябре ДТЭК Нефтегаз сообщил, что на скважинах Семиренковского месторождения впервые в Украине были использованы глубинные видеокамеры для обследования скважин в режиме реального времени. Использование таких камер позволило сократить стоимость работ на 40%, а время устранения непроходимости в скважинах на 75%. Это позволяет бизнесу эффективно наращивать добычу углеводородов.

"ДТЭК Нефтегаз стабильно увеличивает добычу газа благодаря системным инвестициям и внедрению новейших технологий. Сегодня компания является лидером по объемам добычи газа в частном секторе и неоспоримым технологическим лидером всей отрасли. За этот год мы внедрили целый ряд технологий и цифровых решений, которые никогда ранее не использовались в украинской газодобыче: глубинные видеокамеры, систему цифровых двойников месторождений, интеллектуальную систему управления работой скважин и ряд других. Все это позволяет нам увеличивать добычу газа и укреплять энергетическую безопасность страны", – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Напомним, в феврале генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров заявил, что по итогам 2021 года компания планирует выйти на добычу 2 млрд куб. м.