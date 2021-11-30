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Новый глава "ГарПока" Улида подал заявление на увольнение на фоне скандала с "еврооблигациями"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
30 ноября, 15:55
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Накануне и.о. директора "ГарПока" публично призвал Кабмин прояснить ситуацию с блокированием выплаты долгов перед компанией ДТЭК
/ Фото: Flickr

И.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении на фоне скандала с блокированием выплат долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на сайт госпредприятия.

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"Исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида подал в Кабинет Министров Украины заявление об увольнении по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья", – сообщила госкомпания.

Накануне вечером Улида публично призвал Кабмин прояснить ситуацию с блокировкой выплаты долгов перед компанией ДТЭК.

ДТЭК – единственная из 800 компаний – производителей электроэнергии из ВИЭ так и не получила выплаты по целевым "зеленым" облигациям.

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Напомним, на счетах ГП "Гарантированный покупатель" находится 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. Эти деньги, для выполнения условий "зеленого" кредита от ЕС, должны были быть направлены на погашение долгов перед компанией ДТЭК. Однако по неизвестным причинам правительство заблокировало выплаты этой компании.

Предыдущий руководитель "ГарПока", отказавшийся выполнять, по его словам, противоправные указания премьер-министра Дениса Шмыгаля блокировать выплаты ДТЭК, был уволен 13 ноября.

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