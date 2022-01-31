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Новые магазины, сервисы и перспективы: чем "АТБ" будет удивлять в 2022 году

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31 января, 13:19
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В "АТБ" раскрыли основные принципы и направления развития в этом году

Экономим с "АТБ": вкусно, удобно и стабильно

2022 год уже окончательно вступил в свои права и поставил перед нами немало сложных вопросов. Это и новая волна пандемии коронавируса, и напряженная ситуация на мировой политической арене, и фейковые новости об исчезновении с полок магазинов основных продуктов, и еще много чего – отнюдь не праздничного… Разумеется, в такой ситуации хочется определенности, позитива, уверенности в завтрашнем дне. Словом, стабильности.

Именно такими оптимистичными новостями, а также четкими планами на текущий год поделилась компания "АТБ", являющаяся многолетним лидером украинской отрасли розничной торговли.

Как социально ориентированный бизнес корпорация планирует продолжать исполнять свою основную миссию – бесперебойно поставлять украинцам гарантированно свежие продукты и качественные товары первой необходимости по максимально демократичным ценам. Как и ранее, ценовая политика в "АТБ" учитывает возможность экономии для клиента. По состоянию на данное время число постоянных клиентов "АТБ" превысило отметку 4 млн человек. Статистика показывает, что уже более 95% наших сограждан совершали покупки в дискаунтерах этой торговой сети.

Стоимость любого товара (ассортимент – более 3,5 тыс. наименований) на прилавках каждого из комфортных магазинов сети традиционно ниже среднерыночной на 10–15%. При этом постоянно действующая акция "Товар дня", еженедельные акции "Экономия" и "7 дней", спеццена по карточке "АТБ" от Райфа позволяют украинцам значительно экономить на покупках. Кроме социальных товаров первой необходимости и товаров собственных торговых марок "АТБ", на полках магазинов сети также можно найти и достаточный ассортимент премиальных товаров европейских производителей. Их цены тоже приятно удивят. Компания достигает этого благодаря принципиальному правилу – работать с производителями напрямую, поэтому потребители могут купить гарантированно свежий продукт наивысшего качества по честной цене.

В "АТБ" уверяют, что в нынешнем году традиционная политика дискаунтеров "Удобно и экономно!" будет продолжена.

Расширение карты присутствия

За более чем 25-летнюю историю своей работы на отечественном рынке ритейла розничная сеть "АТБ" зарекомендовала себя как патриотичный и социально значимый бизнес. Инновационные дискаунтеры "АТБ" работают в 24 областях Украины. Их общее число сегодня достигло уже 1316, и этот показатель постоянно растет.

Как и годом ранее, в компании намерены продолжать динамичное развитие своего флагманского предприятия – розничной сети "АТБ Маркет". В планах на 2022-й – открытие 120 новых магазинов, ввод в эксплуатацию собственного распредцентра в Хмельницкой области и начало строительства еще одного РЦ в Кропивницком.

Важно понимать, что расширение карты присутствия "АТБ" также означает создание в регионах пяти-семи тысяч рабочих мест. В целом на предприятиях корпорации уже трудоустроено более 70 тысяч украинцев. Это позитивно скажется на благосостоянии каждого из нас, поскольку расширение торговой сети означает также заметный рост объемов уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Напомним, что эти средства станут ресурсом для развития местной инфраструктуры.

Приоритетным в нынешнем году будет развитие розничной сети в Киевской, Одесской и Львовской областях для достижения равномерного охвата магазинами нового формата (это так называемые "черные" "АТБ" площадью до 1000 кв. м) всей территории страны. Причем увеличение количества дискаунтеров планируется в небольших населенных пунктах, где люди сегодня максимально заинтересованы в приобретении качественных продуктов по максимально доступным ценам. Первыми примут покупателей новые супермаркеты "АТБ" в городках и поселках с населением семь тысяч жителей и более. Также подобные магазины появятся в пригородах областных центров, населенных пунктах, расположенных вблизи крупных автомагистралей и курортных зонах.

Диджитализация на службе ритейла

Для каждого, кто хотя бы раз посещал инновационный супермаркет "АТБ", не станет открытием, что эта компания является примером динамичного и прогрессивного бизнеса. Именно "АТБ", в свое время познакомившая украинцев с форматом магазина самообслуживания, системно внедряет инновационные решения и новые клиентские сервисы. Среди последних успешных проектов – запуск продуктового интернет-магазина полного цикла, выпуск беспрецедентного для ритейла продукта – банковской карточки "АТБ" от Райфа. Кроме преимуществ обычной Visa Gold, она дает эксклюзивную сверхскидку в магазинах сети, а теперь еще и хороший кешбэк в сети аптек "АНЦ".

В планах компании "АТБ" на 2022 год – запуск нового мобильного приложения, которое в итоге создаст экосистему "АТБ" и объединит в себе все диджитал-сервисы, которые будут масштабированы на сеть, запуск цифровой банковской карточки "АТБ" и новых программ лояльности, внедрение так называемой "Зоны сервисов", где будут расположены кассы самообслуживания (КСО), места выдачи интернет-заказов и места для проверки покупок, совершенных с помощью сервиса "Скануй-купуй".

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