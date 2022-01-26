Новая электростанция ДТЭК будет продавать "зеленую" энергию дешевле оптовых цен

Для новой ветровой электростанции ДТЭК установлен самый низкий на этот момент "зеленый" тариф среди ВЭС страны

Новая Тилигульская ВЭС компании ДТЭК будет производить электроэнергию по 2,83 грн/кВт·час, что на 13% ниже текущих рыночных цен, сообщает "Obozrevatel".

Соответствующий уровень "зеленого" тарифа установлен на заседании НКРЭКУ 25 января.

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На данный момент для новой ВЭС ДТЭК установлен самый низкий "зеленый" тариф среди всех ВЭС страны. Он установлен на уровне 8,82 евроцента, что при текущем курсе составляет 2,83 грн/кВт·час.

При этом оптовая цена – средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед (РДН) – на 26 января составляет 3,26 грн/кВт·час. К текущей оптовой цене скидка, с которой ВЭС будет продавать электричество, равна 43 коп./кВт·час.

Напомним, первая ветротурбина Тилигульской ВЭС мощностью 6 МВт введена в эксплуатацию в конце декабря 2021 года. Строительство станции ведется в том числе за счет средств, привлеченных компанией в качестве "зеленых" еврооблигаций.