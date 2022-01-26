Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко ⚽ Суркис: У Динамо проблемы
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Новая электростанция ДТЭК будет продавать "зеленую" энергию дешевле оптовых цен

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 12:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для новой ветровой электростанции ДТЭК установлен самый низкий на этот момент "зеленый" тариф среди ВЭС страны

Новая Тилигульская ВЭС компании ДТЭК будет производить электроэнергию по 2,83 грн/кВт·час, что на 13% ниже текущих рыночных цен, сообщает "Obozrevatel".

Соответствующий уровень "зеленого" тарифа установлен на заседании НКРЭКУ 25 января.

Реклама

На данный момент для новой ВЭС ДТЭК установлен самый низкий "зеленый" тариф среди всех ВЭС страны. Он установлен на уровне 8,82 евроцента, что при текущем курсе составляет 2,83 грн/кВт·час.

При этом оптовая цена – средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед (РДН) – на 26 января составляет 3,26 грн/кВт·час. К текущей оптовой цене скидка, с которой ВЭС будет продавать электричество, равна 43 коп./кВт·час.

Напомним, первая ветротурбина Тилигульской ВЭС мощностью 6 МВт введена в эксплуатацию в конце декабря 2021 года. Строительство станции ведется в том числе за счет средств, привлеченных компанией в качестве "зеленых" еврооблигаций.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Пострадавший во время протестов под Радой умер? Мы узнали правду Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Украина разработала план развития зеленой энергетики: что заработает по-новому София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

132 906

заболело за неделю в Украине

+108%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.67

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.3

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37643.97

Cardano (ADA)

1.05

Bitcoin Cash (BCH)

296.43

Ethereum Classic (ETC)

24.56

Litecoin (LTC)

109.28

Theta (THETA)

2.68

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
32,21
31,22
30,00
19,10
34,09
33,79
33,68
19,48
36,45
32,93
32,40
19,08
36,49
33,42
32,92
18,74
37,09
33,40
31,79
19,01
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,97
34,25
35,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять