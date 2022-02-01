НКРЭКУ отметила усилия ДТЭК в накоплении запасов угля на ТЭС

Активный импорт угля частными ТЭС позволил увеличить запасы топлива в январе почти в два раза

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

НКРЭКУ отметила активную работу ДТЭК и других операторов ТЭС по закупке и поставке угля на склады.

Об этом заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк на заседании 1 февраля, сообщает "Obozrevatel".

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"Надо учесть, мы действительно видим, что все три компании – в первую очередь ДТЭК, но также и "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" – какие усилия они прилагают для накопления угля. Мы видим, что даже если сравнить с прошлым годом, у нас сегодня почти 800 тысяч тонн, а в прошлом году было 600 тысяч тонн", – отметил Тарасюк.

Он подчеркнул, что формально ТЭС допустили нарушение лицензионных условий, однако, учитывая их усилия по закупке угля в условиях мирового энергетического кризиса, регулятор идет навстречу производителям и отказывается от штрафов.

"Да, 800 тысяч тонн – это меньше гарантированных объемов и формально есть нарушения, но я предлагаю пойти навстречу компаниям и вынести предупреждение", - отметил Тарасюк.

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Напомним, благодаря активному импорту угля из США и Колумбии частными ТЭС, в первую очередь ДТЭК, запасы угля в январе выросли почти в 2 раза. ДТЭК приобрел за границей 1,7 млн тонн угля, из которых 1,2 млн тонн уже поставлены на ТЭС.