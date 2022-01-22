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НКРЭКУ должна немедленно показать результаты проверки ГарПока, – Кучеренко

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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22 января, 15:30
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Регулятор проверял правомерность блокирования 3 млрд грн, предназначенных для оплаты зеленой электроэнергии

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг должна немедленно обнародовать результаты проверки госпредприятия "Гарантированный покупатель" о правомерности блокирования на счетах 3 млрд грн, предназначенных для выплаты долгов в области ВИЭ.

Об этом в Facebook написал нардеп Алексей Кучеренко, отмечая, что 20 января истек срок проверки действий "Гарантированного покупателя", длившейся целый месяц, сообщает "Obozrevatel".

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"Наше уважаемое НКРЭКУ еще не полностью вышло из праздничной суеты. Просто я не могу найти других объяснений тому, что регулятор задерживается с обнародованием результатов проверки госпредприятия "Гарантированный покупатель", - сказал нардеп.

Он напомнил, что Нацкомиссии необходимо было разобраться по поводу правомерности блокирования на счетах "ГарПока" 3 млрд грн в ноябре прошлого года. Эти средства – остаток из предоставленных Украине еврокредитов, которые должны были поступить производителям возобновляемой энергии.

"Однако, поскольку средства не были уплачены и с их распределением происходила какая-то вакханалия, НКРЭКУ в середине декабря приступило к проверке "ГарПока". И я скажу, на то были причины", – добавил Кучеренко.

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Он указал, что через месяц представители регулятора провели все необходимые действия, имели доступ ко всем необходимым документам, чтобы сделать соответствующие выводы.

"Надеюсь, что результаты своей работы они представят уже в ближайшие дни. И своей честной, незаангажированной профессиональной деятельностью начнут оправдывать свои немалые зарплаты и премии, которые оплачивает им потребитель из своего кармана", – подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

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15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

По данным британского агентства REDD, иностранные инвесторы уходят из Украины и обращают внимание на Польшу и Румынию, поскольку в Украине финансовый кризис в "зеленой" энергетике и происходит дискриминация компании ДТЭК, что не дает уверенности в стабильном инвестиционном климате.

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