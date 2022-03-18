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NFT, которое спасает города Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 марта, 15:15
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Мариуполь, Харьков, Киев, Ирпень, Чернигов, Буча — сейчас названия этих и других украинских городов известны во всем мире

К сожалению, не из-за исключительной архитектуры, летних музыкальных фестивалей или известных людей, рожденных там, а из-за тех разрушений, которые они испытали с начала войны россии против Украины.

В том, что победа будет за нами и скоро, мы не сомневаемся. Поэтому уже сейчас думаем, как все вместе будем отстраивать наши города и села, чтобы туда смогли вернуться их жители, а жизнь стала такой же мирной и насыщенной, как когда-то. Мы обязательно вернем им прежний вид!

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Команда креативного агентства Isobar Ukraine запустила серию правдивых NFT-открыток с городами Украины, наиболее пострадавшими от обстрелов. Средства от их приобретения будут переданы для восстановления этих городов. Мы очень любим покупать и затем посылать близким открытки из разных городов, чтобы потом вспоминать о давних путешествиях и любоваться видом улочек, церквей или других мест. Реальность Украины другая. Сейчас все открытки просто потеряли смысл, ведь на многие города и населенные пункты больно смотреть.

Мы верим, что мы сможем вернуть открыткам с городами свежий и мирный вид. Еще совсем чуть-чуть!

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Если вы хотите стать владельцем NFT-открытки и поддержать восстановление украинских городов, переходите по ссылке. Если ваши друзья, родные, знакомые тоже хотят – отправляйте ссылку и им. А потом все вместе делитесь ими в соцсетях, чтобы все больше людей смогло приобщиться к Украинскому Ренессансу 2022.

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