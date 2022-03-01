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Несмотря на атаки оккупантов, предприятия группы "Метинвест" продолжают помогать мирному населению

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1 марта, 12:17
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Часть предприятий группы "Метинвест" свернули производство, но продолжают помогать мирному населению
/ Фото: Пресс-служба Группы Метинвест

Атаки российских оккупантов не прекращаются. Часть предприятий группы "Метинвест" свернули производство, однако не свернули помощь мирному населению, пострадавшему от оккупационных войск.

Комбинат "Запорожсталь" продолжает поставлять кислород в медицинские учреждения региона: с начала февраля и по сегодняшний день отгружено более 300 тонн кислорода. С марта объемы отгрузки достигли более 5000 тонн. А это – полмиллиона украинцев, получивших шанс выжить в эти непростые времена. Также кислород для больниц продолжает отгружать предприятие Каметсталь в Каменце.

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Кроме того, в Кривом Роге созданы десятки пунктов сбора волонтерской помощи, в том числе организованные молодежными организациями ГОКа. Гуманитарную помощь собирают молодежные организации Запорожстали и Покровскуголь. А в Авдеевке молодежь организовала безопасный детский садик в реабилитационном центре МЧС.

Между тем, из-за нападения российских войск, меткомбинат "Азовсталь", Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Мариупольский ремонтно-механический завод и "Метинвест Промсервис" уже пятые сутки находятся в режиме горячего консервирования. На предприятия не доставляют сырье и отгружают продукцию.

Однако группа "Метинвест" делает все возможное, чтобы поддержать своих работников – сохраненные выплаты и выполняются все социальные гарантии.

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