Неожиданно: на местных выборах в Карловке победила новая партия "Украинцы"

Согласно окончательным данным ЦИК, партия "Украинцы" получила более 25% голосов карловчан

Лидером на внеочередных местных выборах в горсовет в Карловской ОТГ на Полтавщине стала новая политическая сила "Украинцы", сообщает сайт dsnews.ua.

Согласно окончательным данным ЦИК, партия "Украинцы" получила более 25% голосов. Эта цифра вдвое превышает количество голосов избирателей, собранное ближайшими преследователями — "Батькивщина" (11,83%), "Довира" (11,52%) и АПУ (10,97%). "Украинцы" оставили далеко позади многих основных фигурантов украинского политикума – "За майбутне" (7,91%), ОПЗЖ (5,17%), "Европейская Солидарность" (2,22%), "Слуга народа" (1,48) %). Следовательно, партия "Украинцы" уверенно заявила о появлении нового серьезного игрока на политической сцене нашего государства.

Из 16 партий, заявивших об участии в местных выборах в Карловке, 5-процентный барьер преодолели только 7. Партию "Украинцы" будут представлять в горсовете 7 депутатов — все карловчане, прекрасно осведомленные о проблемах и потенциале развития региона и готовые сделать будущее общины лучше. Карловский городской центр политической партии "Украинцы" возглавил Андрей Дуленко — юрист, председатель Совета арбитражных управляющих Полтавской области.

"Доверие избирателей — самый ценный ресурс политической силы. Поэтому благодарны карловчанам за поддержку. Вместе мы сможем превратить нашу общину в оазис благополучия. Мы уже открыли Центр развития Карловки, чтобы каждый житель мог стать соавтором стратегии ее развития. В этом основная идея партии "Украинцы" — позволить украинцам самим стать властью", — прокомментировал результаты выборов отныне депутат горсовета и, вероятно, его секретарь Андрей Дуленко.

"Украинцы" — всеукраинская политическая партия нового формата, внедряющая идеи финансовой децентрализации до уровня налогоплательщиков. Партия была зарегистрирована в январе 2021 года и сейчас имеет 15 ячеек в разных регионах. "Украинцы" позиционируют себя как партию налогоплательщиков — то есть всех украинцев, наполняющих бюджеты разных уровней расходами по своим заработкам, а потому и имеющим право их распределять. Партия объединила бизнесменов, работников, юристов, общественных активистов — новое поколение людей действия, стремящихся к качественным изменениям экономических и социальных условий жизни и знающих, как их воплотить. Украинцы — партия самих украинцев, которая будет работать именно для украинцев.

"Для партии "Украинцы" победа на этих местных выборах — очень важна и показательна. Мы заявили о себе и сделали первый шаг к предстоящим выборам по всей стране. Уверены, что община способна самостоятельно формировать и развивать пространство, в котором живет, стать экономически самодостаточной. Мы хотим продемонстрировать это в Карловке, и в дальнейшем наработанный опыт масштабируется для всех украинских городов и общин", — подытожил лидер партии "Украинцы" Андрей Палкин, председатель Совета арбитражных управляющих Днепропетровской области, адвокат и общественный деятель.