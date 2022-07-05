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Не дадим обескровить страну! ПУМБ инициирует проект в поддержку донорства крови и украинского бизнеса

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5 июля, 13:00
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Все желающие смогут заказывать мерч "Мы одной крови", помогая спасать жизнь украинцев и экономику государства

Социальный проект "Мы одной крови" по инициативе ПУМБ – патриотический мерч, который будет спасать жизнь украинцев и поддержит украинский бизнес. Целью проекта является финансирование инициатив по донорству крови, закупка кровоостанавливающих средств для ВСУ, помощь обескровленной экономике страны и поддержка патриотического украинского арта. В Украине предзаказ на vерч откроется 5 июля 2022 года.

С 24 февраля Украина ежедневно теряет много крови. Украинские защитники и защитницы проливают кровь на поле боя. Получают ранения мирные жители. Обескровливается бизнес и экономика.

Но в то же время миллионы украинских граждан дома и за рубежом и миллионы иностранцев делают все возможное, чтобы не дать врагу обескровить Украину. Военные отважно уничтожают врага. Художники своим творчеством заставляют сердца всего мира биться в унисон с сердцами украинцев. Бизнес ищет любые возможности для работы, чтобы наполнить финансовые артерии государства.

Первый Украинский Международный Банк надежно удерживает финансовый фронт. Уже более 72 млн грн банк направил в поддержку украинских защитников. Теперь ПУМБ инициирует социальный проект "Мы одной крови", объединяющий тех, в чьих жилах бурлит свобода, ради тех, кто проливает за нее свою кровь.

Сергей Черненко, глава правления ПУМБ:

"Победа в войне будет за Украиной. Благодаря плодотворному сотрудничеству и общим ценностям, работающей экономике и сильным Вооруженным силам, несмотря на все сложности. Наш проект "Мы одной крови" – это многогранное партнерство банка, бизнеса и фондов ради победы, свобода выражения собственной позиции, поддержка обескровленного украинского бизнеса и арта, сохранение жизни тех, кто сегодня проливает кровь за Украину. У нас все будет, потому что мы этого хотим и действуем. Банк отстаивает финансовую стабильность и поддерживает Вооруженные силы Украины. Наши сотрудники, клиенты, партнеры и неравнодушные украинцы сражаются на всех доступных для них фронтах. С гордостью говорим в проекте об Украине и украинцах. Мы вместе – непобедимы!".

Благодаря ПУМБ украинцы и поддерживающие нашу страну иностранцы смогут заказывать мерч "Мы одной крови", помогая спасать жизнь украинцев и экономику государства.

  • Половину стоимости каждого заказа ПУМБ перечислит благотворительным фондам ДонорUA и "Агенты крови". Собранные средства будут направлены на обеспечение потребностей донорской крови, доставку компонентов крови к горячим точкам и закупку средств тактической медицины для украинских воинов.
  • Все предметы мерчи созданы и изготовлены только украинскими производителями – Harvest, Twins Store, Seven mountains, OHUENO, Griffon Socks и "Авіація Галичини". Каждый новый заказ – поддержка бизнеса и вливание финансовой крови в украинскую экономику.
  • К дизайну мерча присоединились украинские иллюстраторы. Sandra Ruth, Anastreela, Maliunok и Пилюшенко Екатерина, чье творчество поддерживает веру украинцев в победу. Заказывая мерч, каждый сможет поддержать художников и украинский арт.

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В коллекции мерча сначала будут доступны две категории – одежда (футболки, худи, бомберы) и аксессуары (бананки, рюкзаки, шоперы, полотенца, носки). Со временем ассортимент будет расширяться. К некоторым вещам дополнительно можно заказать сменные стикеры-шевроны с иллюстрациями, мотивирующими фразами и любимыми мемами.

Заказать мерч можно в директе инстаграмм-страницы проекта https://instagram.com/lifesavingmerch. Сначала – в Украине (старт предзаказа – 5 июля 2022 года). Со временем мы планируем расширять географию проекта на другие европейские страны.

Украинцы могут поддержать проект, не только заказывая мерч, но и лично сдав кровь в донорских центрах. В благодарность каждый донор сможет получить 25% скидки на мерч, воспользовавшись системой ДонорUA. Узнать больше, как сдать кровь и получить скидку, можно по ссылке.

Заказ мерча "Мы одной крови" – это не только способ поддержать Украину, но и заявить о своей позиции. Мы хотим, чтобы как можно больше украинцев и поддерживающих их знали: людей, которые готовы бороться за свободу, – много. Вместе мы победим. Мы одной крови.

Присоединяйтесь к поддержке, заказывайте мерч, спасающий жизнь , и носите его с гордостью!

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