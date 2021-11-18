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Назван СЕО года в Украине – кто возглавил рейтинг лучших руководителей компаний

Актуально
18 ноября, 16:38
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Председатель правления ПУМБ Сергей Черненко победил в номинации СЕО года на HR Pro Awards 2021

На днях состоялась церемония награждения HR Pro Awards, где в номинации СЕО победил председатель правления ПУМБ Сергей Черненко. Главная цель премии – отметить командные и личные достижения представителей профессии, что способствует повышению уровня профессиональных практик.

Сергей Черненко отметил:

"Мы производим технологическую и культурную трансформацию банка с фокусом на внешнего и внутреннего клиента. Так, внедряя технологические инновации, такое же внимание уделяем заботе о развитии и благосостоянии наших сотрудников. Я горжусь наградой от HR Pro Awards, потому что это награда и результат работы всей команды ПУМБ".

Также, Сергей Черненко принял участие в панельной дискуссии HR Pro Conference, посвященной теме искусственного интеллекта. По его словам, интеграция искусственного интеллекта в процессы управления бизнесом уже происходит:

"При активном внедрении инструментов ИИ важно учитывать этические вопросы и не терять основной фокус – потребности и интересы людей как клиентов, так и сотрудников – проявлять эмпатию".

Победителей HR Pro Awards выбирали в 2 этапа: на 1-м этапе 50+ экспертов – представители HR-сферы, имеющие международную сертификацию/международное профильное образование/степень МВА. А также представители украинских и международных компаний из разных городов Украины, которые 5+ лет занимают руководящие HR-должности. На втором этапе – профессиональное жюри, сформированное по принципу отсутствия конфликтов интересов. Участвовали компании крупного и среднего бизнеса из 15 отраслей.

Жизненные принципы Сергея Черненко можно определить его же цитатой:

"Важно, чтобы рядом были сильные люди. Думаю, моя личная сила заключается в умении гармонизировать команду сложных, независимых профессионалов. Лидерство – желание менять мир вокруг себя. Если это есть, то лидерские способности можно развить".

Человекоцентричность – основная черта ПУМБ как компании-работодателя. С 2017 года в банке была введена система управления опытом сотрудников (eNPS). Проект помог улучшить рабочие условия и атмосферу компании. Так, в 2018 году индекс eNPS составил 28%, а в 2020 году – 41%.

Организатор премии HR Pro Awards – Украинская Ассоциация HR профессионалов HR Pro.

Сергей Черненко более 8 лет занимает позицию председателя правления АО "ПУМБ". Первый СЕО, который вывел банк ПУМБ на прибыльный уровень. Сергей Черненко стал лучшим топ-менеджером банка 2021 года по версии Financial Club Awards, а также победителем в номинации "Банкир года 2021" от FinAwards от Минфин и Finance.ua. К тому же, ПУМБ вошел в топ-15 работодателей Украины по версии журнала Forbes.

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