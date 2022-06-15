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"Наша цель – ввезти в Украину минимум 200 машин скорой помощи", – директор Фонда Новинского

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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15 июня, 16:02
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Прибывшие в Украину автомобили работают в регионах, где идут боевые действия, и институте Амосова
В Украину прибыли 16 машин скорой помощи из Европы
В Украину прибыли 16 машин скорой помощи из Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

На этой неделе Благотворительный фонд Вадима Новинского доставил в Украину очередную партию машин скорой помощи из Европы. В этот раз границу пересекли 16 автомобилей Mercedes Benz, Renault, Opel, Volkswagen.

Часть из них передана волонтерской организации "Центр Спасения Жизни". Автомобили уже работают в регионах, где идут боевые действия, 2 машины переданы в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосовая для формирования мобильных бригад.

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До конца месяца планируется завезти еще 22 автомобиля скорой помощи. Следовательно, количество дефицитных машин, завезенных Фондом Вадима Новинского в Украину, достигнет 58.

Дмитрий Сергеев – директор фонда, отметил:

"Раньше мы передали десятки машин в больницы Запорожья и Кривого Рога, сейчас есть запрос из Николаева и других городов. Наша цель – завезти в Украину и передать наиболее нуждающимся регионам минимум 200 машин скорой помощи. По просьбе медиков автомобили будут укомплектованы кислородными станциями. По масштабу – это одна из крупнейших гуманитарных инициатив в Украине, цель которой удовлетворить одну из самых критических нужд медицинских учреждений регионов, спасающих пострадавших от боевых действий".

Общая сумма, выделенная Вадимом Новинским на гуманитарные проекты после 24 февраля, достигла 638 млн грн.

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