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СЕГОДНЯ Новости Экономика

Нардеп Магомедов объяснил, почему силовики пришли на метпредпрития

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 февраля, 12:49
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Давление на легальный бизнес – политическое, а дополнительным стимулом выступает стремление власти пополнить госбюджет, заявил нардеп

Легальный бизнес в Украине подвергается политическому давлению со стороны налоговой и правоохранительных органов, которые пытаются за его счет пополнить бюджет. Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по экономическому развитию Муса Магомедов, сообщает "Obozrevatel".

Он также подчеркнул, что у налоговой нет никаких оснований обвинять горно-обогатительные комбинаты в нарушениях при уплате налогов, предприятия действуют в строгом соответствии с нормами законодательства.

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"Сама суть давления, которое сейчас происходит на горно-обогатительные комбинаты, она на чем основана? На том, что рента должна насчитываться не на руду – как по закону, а на концентрат, который производится из него. Если эту логику продолжать дальше, то можно говорить, как говорил директор "АрселорМиттал" Мауро, про помидоры и про сок. Можно говорить про уголь и про кокс, но нужно понимать, что есть сырье, с которого должна платиться рента – и есть конечный продукт, к которому рента отношения не имеет", – объяснил Магомедов в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, давление на легальный бизнес, которое сейчас осуществляется со стороны фискальных и правоохранительных органов, является политическим, а дополнительным стимулом выступает стремление власти за счет бизнеса пополнить госбюджет, являющийся дефицитным.

"Начнем с того, в каком состоянии находится экономика и что происходит с малым и средним бизнесом, ковидные ограничения – все это, безусловно, сказывается на состоянии бюджета и в данном случае это попытки пополнить бюджет за счет давление и за счет тех решений, которые на самом деле не соответствуют закону", – считает Магомедов.

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Он также высказал уверенность, что предприятия через суды докажут необоснованность претензий налоговой.

"Не сомневаюсь в том, что решение судов будут в пользу ГОКов, потому что я сам работал в металлургии, я понимаю, как работают руководители этих предприятий, никто из них не пойдет на нарушение закона ради каких-то эфемерных сиюминутных выгод. Поэтому еще раз – есть логика, есть экономика, есть понятие ренты, которое означает, что есть такой налог, который распространяется на то, что добывается из земли. Из земли добывается руда. А агломерат, окатыш, концентрат производятся другими предприятиями, другими переделами", – подчеркнул Магомедов.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что власть устроила фискальный террор честному бизнесу вместо того, чтобы бороться с контрабандой и коррупционными схемами.

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Напомним, в начале года прокуратура арестовала счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании выразили возмущение этим решением, и обратились в суд, вставший на сторону предприятия.

Несмотря на решение суда, налоговая неправомерно насчитала долги ГОКов группы "Метинвест", и там тоже устроила обыски, к которым были привлечены даже представители СБУ. В то же время в компании сообщили, что у предприятий нет никаких налоговых долгов, и это подтверждено даже самой налоговой службой.

В свою очередь народный депутат Нина Южанина заявила, что налоговая служба должна оказывать поддержку крупнейшим украинским компаниям-налогоплательщикам, а не давить на них, уничтожая репутацию Украины на международной арене.

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