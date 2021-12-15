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Нардеп Гончаренко заявил, что у нового руководителя "Гарантированного покупателя" – конфликт интересов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
15 декабря, 19:22
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Андрей Пилипенко владеет компанией, продающей государству "зеленую" энергию, утверждает нардеп

Новый руководитель "Гарантированного покупателя" (государственной компании, которая покупает "зеленую" энергию") – Андрей Пилипенко – владеет одной из компаний, продающей государству "зеленую" энергию. Об этом написал 15 декабря в своем Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Гордон.

"Не нужно быть гениальным следователем и прокурором, чтобы увидеть очевидный конфликт интересов. Новый руководитель "ГарПока" – государственной компании, которая по закону покупает "зеленую" энергию" – владеет одной из компаний, продающей государству "зеленую" энергию. То есть человек пришел работать в государственную компанию, чтобы платить деньги самому себе, а точнее солнечной электростанции, оформленной на его жену. Гениально!" – заявил политик.

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Он добавил, что в связи с такими обстоятельствами Пилипенко можно легко манипулировать.

"На первый взгляд – очередная гениальная кадровая политика [президента Украины Владимира] Зеленского, если бы не одно "но". После международного скандала с блокированием средств инвесторов и вмешательством в "зеленый" кредит от ЕС правительство нашло такого руководителя, которым можно легко манипулировать и выполнять незаконные указания. Правда, каждый чиновник должен понимать, что сроки давности по коррупционным преступлениям значительно больше, чем любое правительство или президент способен просидеть в своих креслах", – предупредил Гончаренко.

Агентство "РБК-Украина" обратило внимание на то, что Пилипенко внес в свою декларацию право собственности на проект солнечной электростанции в Киевской области "Солаград". Обновленную декларацию чиновник подал 14 декабря. 100% уставного капитала ООО "Соларград" оформлено на жену Пилипенко Елену, которая владеет предприятием с ноября 2018 года.

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Также семья инвестировала в солнечную электростанцию в Хмельницком "Экобудэнергия", эта СЭС должна Пилипенко 4,95 млн грн. Еще 2 млн грн семья одолжила энерготрейдеру "Биоэнерджитранс", который занимается поставками электроэнергии конечным потребителям.

Кабинет министров назначил Андрея Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года. В тот же день правительство освободило от исполнения обязанностей директора Вадима Улиду. 13 декабря 2021-го первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко представил нового руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель", сообщил сайт ГП.

О том, что Улида написал заявление об увольнении, сообщил 30 ноября сайт госпредприятия. Об отставке он попросил на фоне скандала с выплатами долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

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Министр энергетики Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был назначен на должность 13 ноября 2021 года.

13 ноября в Кабинете министров заявили, что увольнение предыдущего руководителя ГП "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его "непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка". Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

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