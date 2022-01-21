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Нам нужно сохранить мораторий на экспорт леса и обеспечить работой собственных производителей – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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21 января, 14:27
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Деревообработчики ждут от власти создания четких и прозрачных правил работы, подчеркнул Николай Когут
/ Фото: Pixabay

Украине нужно сохранить мораторий на вывоз леса-кругляка и стимулировать развитие собственных деревообрабатывающих предприятий. Об этом заявил глава Ассоциации деревообработчиков и лесозаготовителей Львовщины Николай Когут, сообщает "Главком".

По его словам, отмена моратория на экспорт леса-кругляка приведет к упадку отечественной деревообрабатывающей отрасли, не имеющей сырья.

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"Риски большие. Еще больше закроется деревообрабатывающих предприятий", – сказал Когут.

По его мнению, мораторий должен быть сохранен и государство должно создать условия для развития собственной деревообработки на средних и малых предприятиях, в частности в западном регионе страны.

"Нам нужно не отменять мораторий, а поддерживать как лесоводов, так и деревообработчиков, какие-то программы разрабатывать", – считает Когут.

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Он подчеркнул, что бизнес ждет от власти создания четких и прозрачных правил работы, он готов честно работать и от этого выигрывает страна, поскольку получит больше налогов в бюджет, чем если просто будет экспортировать сырье.

"Предприниматели, местные деревообработчики, им ничего не нужно. Им нужно только дать закон, дать нормальные условия, и пусть развивается наш местный деревообработчик, и платит налоги. Нам нужно каркасные дома строить, строить заводы, производящие ламели, щитовые. Какую-то конечную крупную продукцию. Даже если мы делаем ту же вагонку – это перспектива", – подытожил Когут.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако в сентябре 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт.

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Ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Евросоюз в то же время действует в собственных интересах и защищает свой рынок. Да, сейчас они облесяют свои территории, а от Украины требуют снять мораторий на экспорт леса. Поэтому украинская власть, со своей стороны, должны найти баланс между этими инициативами и прежде всего защищать собственный рынок, как это делают в Европе.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украине нужно разработать механизмы защиты в сфере лесного законодательства и только потом снимать мораторий на экспорт леса. Иначе это решение лишь упростит вывоз сырья из Украины, но никак не защитит наши национальные интересы.

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