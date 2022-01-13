Налоговая возвращает практику Азарова по сбору налогов наперед – Береза

По словам Березы, налоговая направила в работающие в Украине международные компании "план сбора"

Борислав Береза / Фото: Facebook

Налоговая служба взяла на вооружение методы Азарова – собирать налоги заранее, и направила в международные компании, работающие в Украине, "план сбора". Об этом сообщил экс-депутат Борислав Береза, пишет "Главком".

"Налоговая служба Украины решила, что раз денег нет, необходимо их где-то брать. А где брать деньги? Пожалуй, у крупных международных компаний. Поэтому они пришли в табачные компании. В "Бритиш Американ Табако", JTI, "Филипп Моррис", британская компания, японская компания, американская компания. Крупные, большие компании. Пришли и прислали им письма", – рассказал Береза.

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По его словам, в письмах налоговики просят у компаний заранее купить у них акцизные марки, чтобы выполнить план поступлений в бюджет акцизного сбора.

"Письма выглядят так. В целях выполнения годового показателя Министерства финансов Украины, в соответствии с месячным распределением поступления акцизного налога с произведенных в Украине табачных изделий за январь 2022 года доведено в сумме 2 миллиарда гривен. Поэтому просим вас выкупить у нас акцизные марки, поступление акцизного налога, произведенного в Украине, на 500 миллионов гривен", – процитировал Береза письмо, направленное "Бритиш Американ Табако".

Он сообщил, что компанию "Филипп Моррис" налоговики попросили выкупить акцизных марок на 734 миллиона. А для лучшей мотивации пригласили руководство этих компаний прийти в налоговую службу в пятницу, 14 января.

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По мнению Березы, если компании не выполнят доведенный до них план закупки акцизных марок, налоговая служба устроит им террор. Экс-нардеп подчеркнул: такими методами работала налоговая при Азарове.

"Если они не купят эти акцизы, то к ним придет проверка. Остановит работу, вывезут компьютеры, как всегда у нас умеют, и промотивируют, чтобы купили, потому что они не смогут работать", – сказал Береза.