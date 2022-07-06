"Нафтогазу" следует отдать приоритет украинскому газу за гривну перед импортом за валюту – гендиректор ДТЭК

Рассказываем, какой газ нужен стране и куда должны пойти деньги за его продажу

Тимчинко призвал покупать украинский газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина должна поддерживать отечественных газодобытчиков и приоритетно покупать украинский газ. Это позволит внутренним производителям получить средства для инвестиций в добычу газа в стране.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

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"Этот газ нужен стране, а внутренним производителям нужны средства для инвестиций. Мы предлагаем купить его по рыночным ценам, которые все равно будут ниже цен на импортный газ", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что из денег, потраченных на покупку украинского газа, 30% вернется в бюджет в виде ренты, а еще 10% – в виде других налогов.

Как сообщалось, Витренко заявлял, что исходя из правительственной задачи накопить в ОЗУ 19 млрд куб. м газа, импортировать придется примерно 6 млрд куб. м, для чего "Нафтогазу" понадобится до $8 млрд.

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Напомним, на фоне массовых забастовок в Норвегии цены на газ в Европе приблизились к отметке 1800 долларов за кубометр.

"Сегодня" раньше писали, как "Газпром" пытается сорвать подготовку к отопительному сезону и рассказывали, какая страна будет покупать у Украины электроэнергию.