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Над обеспечением поставок в Украину работает 5 фабрик Филипп Моррис

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2 июня, 12:07
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В настоящее время компания импортирует табачные изделия из стран Европейского Союза
Максим Барабаш рассказал, как «Филипп Моррис» обеспечивает своей продукцией в условиях временной остановки фабрики возле Харькова
Максим Барабаш рассказал, как «Филипп Моррис» обеспечивает своей продукцией в условиях временной остановки фабрики возле Харькова

Пять фабрик Philip Morris International обеспечивают поставки табачных изделий в Украину из-за временной остановки производства компании вблизи Харькова, отметил в интервью генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Максим Барабаш.

С начала войны табачная фабрика компании вблизи Харькова прекратила работу. В настоящее время компания импортирует табачные изделия из стран Европейского Союза.

Отличить легальность производимой продукции можно по наличию украинской марки акцизного налога, даты производства и максимальной розничной цены.

"До войны наш портфель сигаретных брендов насчитывал 41 SKU (товарная позиция), сегодня он, конечно же, уменьшился. Сложности с логистикой влияют как на объем поставок, так и на способность полноценно обеспечить весь ассортимент нашей продукции в Украине. Однако мы делаем все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию", – сказал он.

По словам Максима Барабаша, наиболее популярные торговые марки будут в продаже уже с июня. И в последующие месяцы компания планирует существенно расширить ассортимент в Украине.

Он добавил, что ввиду ситуации в Харьковской области пока рано говорить о возобновлении работы фабрики. И хотя боевые действия проходят уже не в непосредственной близости от Харькова, ситуация в регионе сложная и не позволяет принять решение о начале возобновления производства для безопасности сотрудников.

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