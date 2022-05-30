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Наборы от гумпроекта "Спасаем жизни" получили уже 55 тысяч человек — Вишняков

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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30 мая, 16:58
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Благодаря партнерству, подписанному с министерством Германии, помощь увеличится – ее получат до 100 тысяч человек
Партнерами гуманитарного проекта «Спасаем жизни» стали уже 88 компаний со всего мира
Партнерами гуманитарного проекта «Спасаем жизни» стали уже 88 компаний со всего мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже 55 тысяч украинцев получили продуктовые наборы от гуманитарного проекта "Спасаем жизни", созданного группой "Метинвест" и ДТЭК при координации Фонда Рината Ахметова. Партнерами проекта стали 88 компаний со всего мира. Об этом рассказал руководитель проекта Александр Вишняков. Он также уточнил: меморандум с координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, который гумпроект подписал на днях, позволит увеличить объемы ежемесячной помощи на 200 тонн.

"По международным оценкам, каждый пятый украинец сегодня сталкивается с голодом. Наши партнеры знают, какие продукты питания у нас в приоритете, чтобы оказать помощь самым незащищенным слоям населения — инвалидам, матерям-одиночкам, многодетным семьям. Именно для них формируется помощь из самых необходимых продуктов питания. Эти наборы формируются по стандартам ВОЗ, их хватает на 10-14 дней сбалансированного питания. Такие наборы получили уже 55 тысяч человек. А благодаря партнерству, подписанному с министерством Германии, мы сможем увеличить это количество до 100 тысяч человек", – рассказал Вишняков.

По его словам, уже 88 компаний принимает участие в проекте либо перечислением средств, либо передачей продуктов. Такое доверие партнеров вызвано репутацией акционера, Рината Ахметова, и прозрачностью компаний "Метинвест", ДТЭК. Большое значение также имеет тот факт, что Фонд Рината Ахметова помогает украинцам, пострадавшим от военного конфликта с РФ, еще с 2014 года.

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"Сейчас, конечно, другие масштабы и другие запросы. Но мы стараемся помочь как можно большему количеству людей, и самая большая для нас сложность — это логистика. Организована доставка продуктов железной дорогой, автомобильным транспортом. К сожалению, остается недоступной морская логистика, и вся нагрузка легла на железную дорогу. Но мы справляемся: мы доставили уже 2,5 тысячи тонн продуктов. Для сравнения: это состав в 120 вагонов. Мы планируем доставить еще 1000 тонн", – пояснил Вишняков.

Он уточнил: гумпроект находится в плотном контакте с военными администрациями городов. Именно они определяют объем помощи, который необходим, сколько социально незащищенных людей там находится, сколько людей остается в городах, которые находятся в эпицентре боевых действий.

Напомним, Фонд "Do it together" гуманитарного проекта "Спасаем жизни" подписал меморандум о сотрудничестве c координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках этого меморандума планируется, что Украина будет получать от Германии 200 тонн помощи ежемесячно, что позволит увеличить количество украинцев, которые эту помощь получают, до 100 тысяч человек.

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