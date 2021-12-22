На шахте ДТЭК Энерго переработали более 1 миллиона кубометров метана в 6 миллионов кВт электроэнергии

Когенерация шахтного метана позволила снизить нагрузку на экологию региона и оптимизировать энергозатраты при добыче угля

За год работы когенерационной установки на шахте "Степная" снизились выбросы на 1,3 млн кубометров в СО2 эквиваленте

За один год на шахте "Степная" (ДТЭК Энерго) более 1 миллиона кубометров шахтного метана использовали для производства электро- и тепловой энергии для нужд предприятия. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Это позволило снизить нагрузку на экологию региона и оптимизировать энергозатраты при добыче угля.

Пилот по когенерации шахтного метана стартовал на предприятии в конце 2020 года. С этого времени газ, который выделяется в горных выработках при добыче угля, не просто откачивается на поверхность, чтобы обезопасить шахтеров, но и превращается в электричество и тепло в специальном когенерационном оборудовании. Это совместный проект компаний ДТЭК Энерго и Recycling Solutions.

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"ДТЭК Энерго – ответственная компания, которая внедряет экологические инициативы и проекты для снижения негативного влияния промышленного производства на окружающую среду регионов, где работают наши предприятия. Метан выделяется в горных выработках при добыче угля, и в больших концентрациях опасен для шахтеров. Поэтому мы постоянно проветриваем и дегазируем выработки. Ранее этот сопутствующий газ просто выбрасывался в атмосферу. Теперь же он сжигается на специальной когенерационной установке и преобразуется в электричество. Таким образом, на шахте "Степная" решены сразу три важные задачи: поддерживается безопасность шахтеров, получен дополнительный источник энергии для нужд шахты, угледобыча стала более экологичной", – отметил Михаил Барабаш, директор по добыче угля ДТЭК Энерго.

За год когенерация позволила утилизировать 1,3 млн кубометров шахтного метана. Из него для предприятий выработали порядка 6 млн кВт электроэнергии – это десятая часть от всего энергопотребления шахты. Кроме того, значительно снизились выбросы в атмосферу.

Метан из горных выработок сжигается на когенерационной установке и преобразуется в электричество

Проект на шахте ДТЭК Энерго реализовала компания Recycling Solutions, которая занимается стратегическим управлением отходами и побочными продуктами производства. Инвестиции Recycling Solutions составили – 2,6 млн USD.

"Выбросы метана имеют высокий коэффициент влияния на глобальное потепление. И в то же время метан является альтернативным источником энергии. За год работы нашей когенерационной установки на шахте "Степная" выбросы в окружающую среду снизились на 1,3 млн кубометров в СО2 эквиваленте. Этот объем можно сравнить, например, с годовой эксплуатацией 5 тыс. легковых автомобилей, сжиганием 11,2 тыс. тонн угля или снабжением 2,7 тыс. домов тепло- и электроэнергией. Аналогичный объем СО2 каждый год перерабатывают 11 тыс. гектар леса. Сейчас наша установка – редкий действующий пример среди проектов когенерации на основе промышленных газов в альтернативной энергетике Украины", – подчеркнул Дмитрий Ануфриев, генеральный директор Recycling Solutions.

ДТЭК Энерго ответственно относится к влиянию своей производственной деятельности на окружающую среду и социальную сферу, а также заботится о качестве жизни будущих поколений. Компания интегрировала 12 Целей устойчивого развития ООН в свою ESG- стратегию до 2030 года.