На острове Хортица впервые открылся новогодний городок

Деревья в гирляндах, праздничные арки и светящиеся фигурки животных, милые гномики, необычная огромная снежинка, красавица-елка и настоящая резиденция Святого Николая. Новогодний городок, впервые открывшийся на Хортице, выглядит просто сказочно.
Он размещается на обновленной площади "Казацкий круг".
Партнером создания новогодней локации выступил комбинат "Запорожсталь" группы "Метинвест".
Новогодний городок на "Казачьем круге" будет работать до 16 января.
В выходные с 12.00 до 18.00 в нем будет проходить развлекательная программа. Здесь будут показывать мультфильмы, выступать творческие коллективы, работать мастер-классы для детей. Все желающие смогут попробовать разнообразные лакомства на организованном фудкорте.
Для удобства гостей в новогодний городок на Хортице пустили дополнительный транспорт.