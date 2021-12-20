На острове Хортица впервые открылся новогодний городок

На площади "Казацкий круг" на Хортице впервые открылся новогодний городок

Деревья в гирляндах, праздничные арки и светящиеся фигурки животных, милые гномики, необычная огромная снежинка, красавица-елка и настоящая резиденция Святого Николая. Новогодний городок, впервые открывшийся на Хортице, выглядит просто сказочно.

Он размещается на обновленной площади "Казацкий круг".

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Партнером создания новогодней локации выступил комбинат "Запорожсталь" группы "Метинвест".

Новогодний городок на "Казачьем круге" будет работать до 16 января.

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В выходные с 12.00 до 18.00 в нем будет проходить развлекательная программа. Здесь будут показывать мультфильмы, выступать творческие коллективы, работать мастер-классы для детей. Все желающие смогут попробовать разнообразные лакомства на организованном фудкорте.

Для удобства гостей в новогодний городок на Хортице пустили дополнительный транспорт.